Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li London Perrantes'i transfer etti
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li London Perrantes'i transfer etti

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li London Perrantes'i transfer etti

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu London Perrantes'i kadrosuna dahil etti.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li London Perrantes'i transfer etti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu London Perrantes'i kadrosuna dahil etti.

Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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