Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ABD'li London Perrantes'i transfer etti
6 saat önce
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu London Perrantes'i kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:08 Kaynak: AA
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu London Perrantes'i kadrosuna dahil etti.
Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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