Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, İzmir'de Öğrenciler ve Altyapı Oyuncularıyla Buluştu

- Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, İzmir'de öğrenciler ve altyapı oyuncularıyla buluştuİZMİR - Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve takım, İzmir Mavişehir'deki Karşıyaka kampüsünde öğrenci, veli ve altyapı oyuncularıyla buluştu.

- Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, İzmir'de öğrenciler ve altyapı oyuncularıyla buluştu



İZMİR - Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve takım, İzmir Mavişehir'deki Karşıyaka kampüsünde öğrenci, veli ve altyapı oyuncularıyla buluştu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6 Ocak Pazar günü Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, dün İzmir'e geldi. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile basketbolcular, kolejin Karşıyaka kampüsünde bando, meşale, tezahüratlar ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Coşkulu kalabalığı gören basketbolcular dans ve alkışlarla onlara eşlik etti. Kampüsün spor salonundaki tanıtım toplantısında, ilk olarak kulübün genel sekreteri Alpaslan Aydın konuştu. Aydın, "Bugün burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyuz. İzmir bizim için çok önemli. Birkaç yıl sonra A Takım'ımıza buradan iyi oyuncuların geleceğini çok iyi biliyoruz. İzmir'de altyapı yapılanmamız büyüyerek devam edecek. A Takım başarısı bizim için evet önemli ama en önemlisi altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımızın başarısıdır. Hedefimiz biri İzmir'de diğeri de Samsun'da olmak üzere alt liglerde takım kurmak ve altyapı oyuncularımızın bu takımlarda forma giymeye başlamalarıdır" dedi.

Aydın'ın ardından konuşma yapan Hüseyin Yücel, "Desteğinizi her zaman hissediyoruz. Gerek sosyal medya olsun gerek diğer mecralarda olsun. Geçen hafta Mersin'deydik. Bugün de buradayız. Sizlerle beraber olmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor, gurur kaynağımızsınız. Bunu bilmenizi isterim" diye konuştu.

"Takım oyunu ve paylaşmayı öğrenecekler"

Türkiye'deki 125 kampüste 75 bin öğrenciye kaliteli eğitim hizmeti vermeye çalıştıklarının altını çizen Yücel, "Hiçbir zaman fedakarlık etmeyeceğimiz şey, vermiş olduğumuz eğitimin kalitesidir. Bunu bilmenizi isterim. Biz ne kadar okullarda ve derslerde ek müfredat dahi yapsak takımdaşlığı, takım oyununu, paylaşmayı, yenince sevinmeyi, yenilince rakibini tebrik etmeyi ne kadar anlatırsak anlatalım somut bir şeyler yapmadığımız takdirde bunlar hep havada kalıyor" ifadelerini kullandı.

3 bin lisanslı sporcu hedefi

Altyapı seçmelerinin geçen sene başladığını ve bugüne kadar 600 lisanslı sporcunun ailelerine katıldığını aktaran Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yıl 12 ilde yaptığımız seçmelerle yaklaşık 600 lisanslı oyuncumuzu lisanslı olarak ailemize kattık ve burada sadece bizimi öğrencilerimizle de yetinmedik. Aynı zamanda tüm ilin öğrencilerine burayı açtık. Zannediyorum 53 oyuncu da bizlerle beraberler bugün burada. Bu pazar da Türkiye genelinde 24 ilde seçmelerimize başlıyoruz. Önümüzdeki sene lisanslı oyuncu sayımızı 600'den 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sadece bizim projemiz olmaktan da çıkmaya başladı. Bu bir Türkiye projesi olmaya doğru döndü. Özellikle basketbol branşında yabancılaşma had safhada. Türk oyuncumuz yok denecek kadar az. Böyle bir ortamda yapmış olduğumuz en doğru yatırımlardan biri de budur."

"Hayatınızın bir alanında mutlaka spor olsun"

Öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını ve bu ziyaretin oynanacak maç için büyük bir moral olduğunu ifade eden Hüseyin Yücel, karşılama için öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür ederek, "Bu takımı sizler için kurduk. Basketbol takımımız çok önemli bir mecra bizim için. Sizin de hayatınızın bir alanında bir noktasında mutlaka spor olsun. Tekrardan belirtmek isterim, bu takım sizlerin, İzmirli öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm Türkiye'deki Bahçeşehir ailesinin takımıdır" diye konuştu.

Soruları yanıtladılar

Yücel'in konuşmasının ardından tek tek sahneye çağrılan oyuncular ise tecrübelerini öğrencilere aktardı. Ortaya çıkan sohbet oldukça renkliydi. Öğrencilerden Andy Rautins'a yöneltilen soru salonda eğlenceli anların yaşanmasını sağladı. "Basketbolcu olmasaydın ne olursun sorusuna?" Andy Rautins, "Müzisyen olmak isterdim" diye cevap verdi. Bir öğrenciden Fatih Cantitiz'e, "Maç toteminiz var mı?" sorusuna Cantitiz, dua etmeden maça çıkmadığını söyledi. Colom'a, "Takımın hatta ligin en skorer oyuncususunuz, bu gerçekten bir özel yetenek mi yoksa çok çalışarak mı bu kadar başarılı olabiliyorsunuz?" sorusuna da Colam, "Başarımı takıma borçluyum. Onların desteği ile birlikte bu sayılara ulaşıyoruz. Biz bir aileyiz ve iyi bir takımız" dedi.

Dans gösterileri ve öğrencilerin hazırladığı şarkılarla eğlenen sporcular altyapı oyuncularıyla birlikte pasta keserek maç öncesi motivasyonlarını artırdı.

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