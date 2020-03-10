Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ventspils deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ventspils deplasmanında - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ventspils deplasmanında

6 saat önce

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Ventspils deplasmanında, System.String[]

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.


Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, yarınki müsabakadan da istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:27 
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