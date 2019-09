Bahçeşehir Koleji Çanakkale kampüsü açıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de bu yıl eğitim-öğretime başlayacak Bahçeşehir Koleji kampüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sarıcaeli Yerleşkesi içerisinde bulunan Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsünün açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ile çok sayıda veli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Müzik dinletisinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

ÖZLEM DAĞ: EĞİTİMDE YAPTIĞIMIZ HER İŞİ TÜRKİYE MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ

Bugün Bahçeşehir Koleji olarak 26'ncı yılında 128'inci okulla Türkiye'de kaliteli eğitimi her noktaya ulaştırdıklarını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, 'Çanakkale de doğusundan, batısına kaliteli eğitim için çalıştığımız şehirlerden biri olacak. Biz eğitimde yaptığımız her işi Türkiye meselesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin gelecek projesi olarak görüyoruz. Neden, çünkü dünyada ileriye doğru, iyiye doğru, gelişmeye doğru yapılan her işin altında iyi bir eğitim planlaması, iyi eğitim için yapılan iyi bir yol planı ve bunun için çalışan, bunun için uğraşan herkes, devletinden hükümetine, hükümetinden vatandaşına, öğretmeninden velisine bu işe emek veren herkes var. Ama maalesef bunun tersi durumlarda bunu başaramayan, nitelikli eğitimle, yeni nesillerini yetiştirmeyen ülkelerde de hem sosyal hem ekonomik hem siyasi birçok problemle yüzleşme gerçeği var. Bu nedenle 51 yıldır Türkiye'ye hizmet eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak, biz eğitim meselesini Türkiye meselesi olarak görüyoruz. ve eğitime yaptığımız her yatırımı, eğitim için attığımız her adımı da Türkiye'nin gelecek projesine bir katkı olarak görüyoruz' dedi.

ENVER YÜCEL: TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA HEMEN HEMEN HER NOKTASINDA VARIZ

Çanakkale'deki bu okulun çok anlamlı olduğunu belirten Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, 'Bu topraklar binlerce fidan verdi ama şimdi binlerce fidan yetiştirecek. Çanakkale'deki bu kampüsümüzün, Türkiye'nin en iyi kampüslerimizden biri olması sebebiyle ayrıca gurur duyuyoruz. Tabii bir diğer özelliği de üniversitemizin hemen yanı başında olması. Bizler, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarıyız. 51 yılı geride bıraktık. 51 yıldır eğitim-öğretim ile uğraşıyoruz. Türkiye'nin şu anda hemen hemen her noktasında varız. Türkiye'nin her noktasında 240 kampüs olarak varız. Sadece gelişmiş illerde değil, doğudan batıya, güneyden kuzeye her yerde varız. Edirne'den Iğdır'a kadar varız. Kars'a kadar varız, Doğubeyazıt'a kadar varız. Sinop'tan Antakya'ya kadar varız. Her yerde varız. Türkiye'de bütün çocuklar kaliteli eğitim hakkına sahiptir. Hatta bütün dünya çocukları iyi eğitim hakkına sahiptir. En önemli ilkemiz ve düşüncemiz bu. Onun için de kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına götürmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

BÜLENT TURAN: BAĞIMSIZLIĞI SAĞLAYAN EN TEMEL ETKEN, EĞİTİM KALİTESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, 'Milletlerin tarih sahnesinde bağımsızlığını sağlayan en temel etken, eğitim kalitesidir. Bireyin gelişmesini, sosyalleşmesini, toplumsal, kültürel medeniyet değerlerini kazanmasını sağlayan en önemli etken eğitim. Ülkelerin gelişmişlik kriterlerinin en önemli belirleyicisi yine eğitimdir. Ekonomik kalkınmanın en net göstergesi eğitim kalitesidir. Bugün, çok kıymetli bir eserin açılışı için beraberiz. Eğitim, değerini yitirmeyen, tabiri yerindeyse boşa gitmeyen en kıymetli yatırımdır. Yunanı, Hinti, modern batıyı tabii ki öğrenip, bunun yanında büyük bir özgüvenle ışık doğudan yükselir diyecek özgüven sahibi gençlerin yetişmesi için bu tarz yatırımların şehrimizde olması en büyük hedefimiz, niyetimiz.

250 bin şehidimize yan bakan, burun kıvıran değil, tam aksine gurur, onur duyan, onların yolunda yürümekte şeref duyan bir gençlik en büyük hedefimiz. Yaklaşık 100 yıllık Cumhuriyetimiz içerisinde eğitim kalitesini hep tartışıldı, her dönem farklı veriler masaya yatırıldı. Bu 100 yıl içerisinde hiçbir dönem eğitimimiz bütçemizden en çok pay alan kalem olmadı. Fakat son yıllarda yüzde 17'ye varan oranla bütçemizden en çok yatırım alan kalemimiz, ana başlığımız eğitimimiz oldu. Bunu artarak devam ettirmek geleceğe ilişkin iddiamızı ortaya koymak en büyük hedefimiz? şeklinde konuştu.

'LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖN PLANA ÇIKMASINI İSTİYORUM'

Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü 7'nci sınıf öğrencisi Doruk Maya'nın babası öğretmen Fırat Maya, çağın ve dünyanın sürekli değiştiğini belirterek, 'Bu değişimlere ayak uydurmak için sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor. Evladımın da açıkçası bazı yeterlilikleri, öncelikleri olsun düşüncesindeyim. Onun liderlik özelliklerinin ön plana çıkmasını istiyorum. Bu vizyon çerçevesinde kendini güncellemesini istiyorum. O nedenle böyle bir kurumda bir arada olmayı tercih ettik. Burayı yeni bir soluk, yeni bir enerji, nefes olarak görüyoruz. Aile olarak gönül gücüyle çalışan öğretmenlerimizin burada farkındalıklarının ortaya çıkacağını düşünüyoruz' dedi.

'BURAYA GELMEK BÜYÜK BİR HAYALİMDİ'

Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü 7'nci sınıf öğrencisi Doruk Maya, 'Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yapay Zeka çalışmaları, STEM gibi projeleri ve iyi bir okul olduğu için buraya gelmek büyük bir hayalimdi. Yeni bir okul, yeni bir ortam, yeni dersler ve yeni öğretmenlerin olduğu bu ortamda heyecanlıyım' diye konuştu.

'BU KURUMUN ÇANAKKALEMİZDE FARK YARATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Doruk Maya'nın annesi ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Maya ise, '21'inci yüzyıldayız. Çocuğumuzu bu yüzyılın özelliklerine uygun bir şekilde yetiştirmeye hedefliyoruz. Oğlum projelere çok meraklı. Araştırmacı yönü var. Bilim teknik anlamında araştırmalar yapıyor. Dil becerilerini geliştirmeyi önemsiyor. Vizyonel bir bakış açısı olsun istiyoruz. O yüzden bilim, teknikteki gelişmeleri izleyen ve araştıran bir yapıda. Tabii çok okumasın diyoruz ama ne okuduğu önemli, sorgulaması önemli. Her şeyi de okumasını çok doğru bulmuyorum. O anlamda kendisine, ülkesine, vatanına ve evrensel olarak katkı sağlayacak şeyleri, insanları fayda sağlayacak şeyleri okumasından yanayız. O yönde onu motive etmeye çalışıyoruz. Başka şehirlerdeki uygulamalarını. Örneklerini çok yakından takip ediyoruz. Bu kurumun Çanakkalemizde fark yaratacağını düşünüyoruz' dedi.

Bahçeşehir Koleji İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Sarper Kurt'un babası, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Kurt ise, 'Bu sene oğlumuzu yeni açılan Bahçeşehir Kolejine yazdırmayı düşündük. 1'inci sınıftan başlayacak. Ben hekim olarak ve eşim de öğretmen olarak yoğun çalıştığı için bu süre içinde çocuğumuza eğitim alanında daha kaliteli ve üstüne düşebileceği yer hedefledik. Yeni başlayan bir yer. Kurumsal bir yer. Adından iyi söz ettirmiş bir yer olduğu için de Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsünde karar kıldık. Kaliteli bir kadro kurulduğunu öğrendik. Altyapısı olan bir yer. O yüzden de tercihimizi Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsünden yana kullandık' dedi.

Açılış konuşmaları sonrası protokol heyeti toplu şekilde kurdele keserek kampüsün açılışını yaptı ve sınıfları gezerek incelemelerde bulundu. Kampüs içinde inceleme ve gezi sırasında veliler de çocukları ile tüm sınıfları gezerek, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Çanakkale'de anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi kademelerinin bulunacağı Bahçeşehir Koleji Çanakkale Kampüsü açıldı. Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde anaokulundan itibaren uyguladığı STEM+A eğitimiyle geleceğe hazır bir nesil yetiştiren Bahçeşehir Kolejinin Çanakkale Kampüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sarıcaeli Yerleşkesi içinde toplam 43 bin 975 metrekare alanda; 54 sınıf, 1272 öğrenci kapasiteli, 350 kişilik konferans salonu, 558 metrekare kapalı spor salonu, STEM, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, resim, müzik, görsel sanatlar derslikleri bulunuyor.