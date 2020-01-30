Bahçeşehir Koleji, çeyrek finali garantiledi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, çeyrek finali garantiledi

6 saat önce

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 47-43 üstün gitti.

Bahçeşehir Koleji, çeyrek finali garantiledi, System.String[]

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 47-43 üstün gitti.


Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan ZZ Leiden, final periyoduna 69-66 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, başa baş mücadeleye sahne olan son çeyreğin ardından rakibini 89-87 mağlup etti.


Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, son hafta öncesi namağlup lider Pınar Karşıyaka'nın ardından ikinciliği garantileyerek çeyrek finale yükseldi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:59 
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