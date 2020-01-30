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Bahçeşehir Koleji, çeyrek finali garantiledi
6 saat önce
Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 47-43 üstün gitti.
Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 28-18 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 47-43 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan ZZ Leiden, final periyoduna 69-66 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, başa baş mücadeleye sahne olan son çeyreğin ardından rakibini 89-87 mağlup etti.
Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, son hafta öncesi namağlup lider Pınar Karşıyaka'nın ardından ikinciliği garantileyerek çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:59
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