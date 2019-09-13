Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü'ne görkemli açılış

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye genelinde 60 ilde 128 kampüs ile 2019-2020 eğitim öğretim dönemine başlayan Bahçeşehir Koleji, Elbistan Kampüsü'nün resmi açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü'nün açılış törenine Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi ve mahalli sanatçıların mini konserinin ardından mikrofona davet edilen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, konuşmasında, tüm dünya çocuklarının kaliteli eğitim hakkına sahip olduklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini önemseyerek Türkiye'nin farklı illerine yatırım yaptıklarını söyledi.

Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olduklarını belirten Yücel, "Biz, Avrupa'nın en büyük eğitim grubuyuz. 200 bin öğrenciye hizmet veriyoruz.15 bin çalışanımızla birlikte. Bunun 11-12 bini sadece öğretmen olarak hizmet veriyor. Sadece Türkiye'de üniversitemiz değil, dünyanın çeşitli yerlerinde de üniversitelerimiz var. Washington DC'de Beyaz Saray'a en yakın üniversite bizim üniversitemiz. Bizim kurduğumuz, bir Türk'ün kurduğu üniversite var. Ülkemiz ve dünya meselelerine daha duyarlı oluyoruz. Almanya Berlin'de üniversitemiz var. Kıbrıs'ta ve Gürcistan'da üniversitelerimiz var. Dünyanın çeşitli noktalarında ve yerlerinde eğitim kurumlarımız ve üniversitelerimiz var. Roma'da merkezimiz var, Kanada'da okullarımız var. Yani biz dünyada eğitim öğretim sisteminin, eğitim öğretim politikalarının ne olduğunu, nasıl olduğunu, nereye gideceğini, gelecekte nelerin olduğunu konuşan bir yapı içerisindeyiz. Benim hayalim, dünyada bir eğitim markası oluşturmak. Türkiye'nin her noktasında, dünyanın neresinde, hangi ülkede ne standartlarda bir okul varsa işte bugün Elbistan'da da, her yerde bu olsun istiyorum" dedi.

Programın son konuşmasını Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yaptı. Ünal, şunları söyledi:

"Elbistan'a böyle bir eğitim kurumu kazandıran herkese tek tek teşekkür ediyorum. Milletvekili olduğum zaman ilk yaptırdığım okul, ilkokulu okuduğum İstiklal İlkokulu. Güzel bir okul yaptı oraya hükümetimiz. Rüyalarımı, hep Elbistan'da gördüm. Çünkü insan doğduğu yere ait. İnsanın doğduğu yeri unutmaması gerekiyor. Bizim, dünyayı gezsek de değişime, dönüşüme, gelişime şahitlik etsek de ayağımızın birinin sabit olması gerekiyor. Nereye ait olduğunuzu, kim olduğunuzu unutmamak. İşte bütün mesele bu."

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı. Tören, kokteyl ile sona erdi.