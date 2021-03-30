9 bin öğrenci Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için sınava girdi - Son Dakika

9 bin öğrenci Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için sınava girdi

30.03.2021 13:15
9 bin öğrenci Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için sınava girdi, System.String[]

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak isteyen yaklaşık 9 bin öğrenci 'ApplyFentek' sınavında ter döktü.

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak isteyen yaklaşık 9 bin öğrenci 'ApplyFentek' sınavında ter döktü. Hijyen ve mesafe önlemleriyle yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 16 Nisan'da açıklanacak.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri uygulanan Türkiye'nin ilk lise kabul modeli 'ApplyFentek'in online sınav aşaması 27 Mart'ta kolejin Türkiye genelindeki kampüslerinde hijyen ve mesafe önlemleriyle yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 9 bin öğrencinin Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için girdiği sınav sonuçları 16 Nisan tarihinde açıklanacak.  Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, 4 aşamadan oluşan çok yönlü değerlendirmeyle seçiliyor. Tek bir sınav puanıyla öğrenci seçmenin yeterli olmadığına dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizde fark yaratan geleceğin bilim insanlarını yetiştirme hedefiyle ilerlediğimiz için sınavımızın da farklı olması gerektiğine inandık. Bu nedenle okullarımızda bilgisayar üzerinden online bir kabul sınavı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"SESLİ VE VİDEOLU SORULAR YER ALIYOR"

Dr. Özge Aslan; Türkçe, matematik ve fen bilimlerinden soruların yer aldığı sınavın içeriği hakkında detayları paylaştı:

"Sınav yalnızca metin tabanlı sorulardan oluşmuyor. Aday öğrencilerin üzerindeki bilişsel yükü azaltmak adına sesli sorular da soruyoruz. Animasyon ve videoları izleyerek soruları cevaplıyorlar. Örneğin, öğrenci Türkçe dersindeki sesli bir soruyu, kulaklığını takarak metni dinleyip çıkarım yaparak yanıtlıyor. Fen bilimlerinde yöneltilen bir deney düzeneği sorusunu ise bir animasyonu izledikten sonra cevaplıyor. Matematik testinde öğrencinin verilenlerden yola çıkarak çıkarım yapmasını, grafik çizmesini bekliyoruz. Yani sadece standart çoktan seçmeli sorular yerine hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir sınav gerçekleştiriyoruz."

"SINAVDA DÖRT AŞAMALI DEĞERLENDİRME YAPILIYOR"

Aslan, "Apply Fentek sisteminde aday öğrencilerin başarıları dört aşamada değerlendiriliyor. İlk adımda, online sınav var. İkinci aşamada, aday öğrencilerin ApplyFentek sitesine yükledikleri portfolyolar değerlendiriliyor. Öğrenciler Fen ve Teknoloji lisesinde okumak isteme nedenlerini, buradan mezun olduktan sonra Türkiye ve dünyanın gelişimi için neler yapacaklarını anlatıyorlar. 8'inci sınıf sonuna kadar sanat, spor ve bilimde hangi yarışmalara katıldıklarını, hangi ödülleri aldıklarını, hangi projeleri yaptıklarını belgelendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"APPLY FENTEK'İN ÜÇÜNCÜ AŞAMASI MÜLAKAT"

Öğrenci kabulünde üçüncü aşamasında ise Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlük Akademik Kurulu tarafından öğrencilerle bire bir mülakatlar gerçekleştirileceğini aktaran Dr. Özge Aslan, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda öğrencinin girişimcilik ve etkili iletişim becerileri ve kendisini doğru ifade etmesi oldukça önemli. Bu nedenle öğrencilerle bire bir mülakatlar gerçekleştireceğiz. Yaptıkları çalışmalarını bize anlatmalarını bekliyoruz. Üçüncü adımı da tamamladıktan sonra dördüncü adımda haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak merkezi sınava girmeleri gerekiyor. Böylelikle öğrenci seçme sürecimiz 4 adımda tamamlanmış olacak" dedi.

Okulların kontenjanları dahilinde sınavda başarılı olan öğrencilere belirli oranlarda burslar verileceği de ifade edildi.

SONUÇLAR 16 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 16 Nisan 2021 Cuma günü açıklanacak. Sonrasında porfolyo değerlendirme ve mülakat süreci başlayacak. Online sınavda başarılı olan adaylar, 17–25 Nisan 2021 tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanacaklar. 26 Nisan-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında mülakat sonucunda kabul alan öğrencilere eğitim burs oranları bildirilecek ve ön kayıt işlemleri tamamlanacak. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Kabul Sınavında kesin kayıt şartı olarak 6 Haziran 2021'de uygulanacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) girecek adayların sınav sonuç belgelerini ibrazı ile kesin kayıtları tamamlanmış olacak.

İLK MEZUNLAR GOOGLE, AMAZON'DA

Bahçeşehir Kolejinden yapılan açıklamada, fen ve teknoloji lisesinin ilk mezunlarının M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul aldığı, kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlayarak yükseldikleri ifade edildi.


9 bin öğrenci Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için sınava girdi

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 9 bin öğrenci Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için sınava girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı         
13:28
Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek         
13:17
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı         
11:41
DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor         
11:11
Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü         
10:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 13:51:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 bin öğrenci Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi olmak için sınava girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei