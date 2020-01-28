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Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'e konuk olacak
6 saat önce
Basketbol FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'le karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'le karşılaşacak.
Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, çeyrek final yolunda önemli bir sınava çıkacak. ZZ Leiden'ın ise grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.
İstanbul temsilcisi, rakibini Hollanda'da yener, grubun diğer maçında da Pınar Karşıyaka deplasmanda Enisey'i mağlup ederse son karşılaşmalar öncesi çeyrek finale çıkmayı garantileyecek.
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