Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'e konuk olacak

Basketbol FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'le karşılaşacak.

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, çeyrek final yolunda önemli bir sınava çıkacak. ZZ Leiden'ın ise grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

İstanbul temsilcisi, rakibini Hollanda'da yener, grubun diğer maçında da Pınar Karşıyaka deplasmanda Enisey'i mağlup ederse son karşılaşmalar öncesi çeyrek finale çıkmayı garantileyecek.