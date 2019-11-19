Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın CSM CSU Oradea ile karşılaşacak - Son Dakika Spor
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın CSM CSU Oradea ile karşılaşacak
6 saat önce
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Romanya'nın CSM CSU Oradea ekibiyle karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Romanya'nın CSM CSU Oradea ekibiyle karşılaşacak.
Arena Antonio Alexe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta yaptığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, rakibiyle seyircisi önünde oynadığı ilk mücadelede parkeden 71-66 mağlup ayrılmıştı.
Bahçeli: Erdoğan'ın EYT kararını destekliyoruz Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" sözüne yanıt verdi Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV