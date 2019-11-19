Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın CSM CSU Oradea ile karşılaşacak
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın CSM CSU Oradea ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın CSM CSU Oradea ile karşılaşacak

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Romanya'nın CSM CSU Oradea ekibiyle karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın CSM CSU Oradea ile karşılaşacak, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Romanya'nın CSM CSU Oradea ekibiyle karşılaşacak.

Arena Antonio Alexe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, rakibiyle seyircisi önünde oynadığı ilk mücadelede parkeden 71-66 mağlup ayrılmıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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