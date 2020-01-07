Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Rusya ekibi Enisey'e deplasmanda 105-90 yenilirken, ikinci karşılaşmasında ise Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 mağlup etti.

Gruba ikide iki yaparak başlayan ve lider durumda olan Pınar Karşıyaka ise ilk maçında ZZ Leiden'i 105-65, ikinci mücadelesinde de Enisey'i 85-74 yenmeyi başardı.

Pınar Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:48 Kaynak: AA
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