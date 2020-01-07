Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Rusya ekibi Enisey'e deplasmanda 105-90 yenilirken, ikinci karşılaşmasında ise Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 93-71 mağlup etti.

Gruba ikide iki yaparak başlayan ve lider durumda olan Pınar Karşıyaka ise ilk maçında ZZ Leiden'i 105-65, ikinci mücadelesinde de Enisey'i 85-74 yenmeyi başardı.