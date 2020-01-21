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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Enisey'i ağırlayacak
6 saat önce
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Enisey'e deplasmanda 105-90 yenilirken, ikinci karşılaşmasında Hollanda ekibi Leiden'i 93-71 mağlup etti. İstanbul ekibi, üçüncü maçında ise Pınar Karşıyaka'ya 100-68 mağlup oldu.
Enisey de grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.
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