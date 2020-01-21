Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Enisey'i ağırlayacak

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Rusya temsilcisi Enisey'i konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk maçında Enisey'e deplasmanda 105-90 yenilirken, ikinci karşılaşmasında Hollanda ekibi Leiden'i 93-71 mağlup etti. İstanbul ekibi, üçüncü maçında ise Pınar Karşıyaka'ya 100-68 mağlup oldu.

Enisey de grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.