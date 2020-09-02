Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: Biz geleceği yetiştiriyoruz - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: Biz geleceği yetiştiriyoruz

BAHÇEŞEHİR Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, Bolu'da bu yıl eğitim-öğretim hayatına başlanan yeni okulun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz geleceği yetiştiriyoruz.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: Biz geleceği yetiştiriyoruz, System.String[]

BAHÇEŞEHİR Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, Bolu'da bu yıl eğitim-öğretim hayatına başlanan yeni okulun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz geleceği yetiştiriyoruz. Bilim ve teknoloji ihraç edecek bir ülke olacağız. Uzak vadede de değil. Yakın ve orta vadede bunu hedefliyoruz. O yüzden bu nesilleri bu süreçlere aşina yetiştirebilen, geliştirebilen ve üretebilen nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Bu anlamda da dünyaya liderlik yaptık. Bunu da gururla paylaşmak istiyorum" dedi.

Bolu'da, 2020-2021 yılı eğitim-öğretim dönemine başlayan Bahçeşehir Koleji'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Karacasu mevkiinde bulunan otelde yapılan tanıtım toplantısına Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve okul yöneticileri katıldı. Eğitime 17 Ağustos itibarıyla başladıklarını söyleyen Dağ, "Özel bir dönemde 2020-2021 eğitim dönemine başlıyoruz. Her yıl olduğundan farklı heyecanlar yaşıyoruz. Çocuklarımızdan fiziken ayrı kaldık. Marttan bu yana öğrencilerimizle uzaktan eğitim sürecine devam ediyoruz. Ama 17 Ağustos itibarıyla okul öncesi birimlerimizle, 8 ve 12. Sınıf öğrencilerimizle ve 5 yaştan 1'inci sınıfa geçecek hazırlık grubu öğrencilerimizle farklı çalışmalar için bir araya gelmeye başladık. Uzaktan eğitim sürecinde çok başarıyla yürüttüğümüz bir süreç var. Ama çocuklarımızın okullarda olması en temel motivasyonumuz. Okullarımızı da bunun için hazırladık. Bolu kampüsümüzü de ziyaret ettim. Hem sosyal mesafe önlemleriyle hem hijyen ve güvenlik önlemleriyle hem de şu anki süreçte yer alan ekibimizin bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve eğitilmesi yönüyle hazırlıklarını tamamlamışlar. Tüm Türkiye genelinde de bu sürecinde de aynı süreci yürüttük. Okullarımızı uzaktan eğitim sürecinde de yüz yüze eğitim için hazırladık. Yeni dönemin, yeni normalin ihtiyaçlarına göre, yeni kampüs yaşamına göre öğrencilerimiz için hazırlandık. Bizim hazır olan eğitim kurumu olarak arzumuz 21 Eylül'de tüm öğrencilerimizi yüz yüze eğitimde görmek" diye konuştu.

'UZAKTAN EĞİTİMDE YAPAY ZEKA TEMELLİ DİJİTAL PLATFORM OLUŞTURDUK'Bahçeşehir Koleji'nin 2 yıldır uzaktan eğitim platformunu kullandığını anlatan Dağ, "Biz yaklaşık 5 yıldır uzaktan eğitim platformu olan dijital bir platforma yatırım yapıyorduk. 2 yıldır da bu platformu kullanmaya başlamıştık. Uzaktan eğitim denildiğinde bazı argümanlar karıştırılıyor ve yanlış da bilgilendiriliyor veliler. Uzaktan eğitim demek canlı derslerle yüz yüze eğitim yapmaktan ibaret bir eğitim şekli değil. Uzaktan eğitim çok sağlam bir içerikle öğrenciyi merkeze alan bir metotla dijital platform ve içeriklerle öğrencinin eğitim-öğretim sürecini zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmeniz demektir. Biz yapay zeka tabanlı bir dijital platform oluşturduk. Yazılım mühendisleri çalıştı ama her şeyden önemlisi Bahçeşehir Koleji'nin 12 binin üzerinde eğitim yöneticisi bu platforma 5 yıl boyunca içerik oluşturdu. Biz aslında bunu pandemi süreci için çalışmamıştık. Yani tam zamanlı uzaktan eğitim süreci için çalışılan bir platform değil aslında. Bu eğitim öğretim sürecinin uzaktan eğitim bölümünü desteklemek için çalışılan bir platformdu. Ama pandemi sürecinde tamamen bu amaçla kullanıldı. Bu anlamda da gelişmeye devam ediyor" dedi.

Özlem Dağ, uzaktan eğitim konusunda dünyaya liderlik yaptıklarını belirterek, "Biz, geleceği yetiştiriyoruz. Bilim ve teknoloji ihraç edecek bir ülke olacağız. Uzak vadede de değil. Yakın ve orta vadede bunu hedefliyoruz. O yüzden bu nesilleri bu süreçlere aşina yetiştirebilen, geliştirebilen ve üretebilen nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Bu anlamda da dünyaya liderlik yaptık. Bunu da gururla paylaşmak istiyorum" diye konuştu.


Yakın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: Biz geleceği yetiştiriyoruz - Son Dakika

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