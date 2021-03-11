Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması

11.03.2021 14:13

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması Diyarbakır kampüsünü ziyaret eden Özlem Dağ: "Dijital eğitim, kaliteli eğitime ulaşma özgürlüğünü dile getiriyor" Çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem...

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması

Diyarbakır kampüsünü ziyaret eden Özlem Dağ:

"Dijital eğitim, kaliteli eğitime ulaşma özgürlüğünü dile getiriyor"

DİYARBAKIR - Çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsü ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Dağ, "Batısından doğusuna kuzeyinden güneyine dijitalleşme, kaliteli eğitime ulaşma özgürlüğünü getiriyor" dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kampüsü ziyaretinin ardından Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile pandemi sürecindeki dijital eğitimi değerlendirdi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine dijitalleşmenin eğitimde yeni olanakların önünü açtığını dile getirdi, "Eğitim dört duvarın arasına sığdırılmayacak kadar büyük bir iş. Dijital eğitim, hayatımızın temelinde. Dijital eğitimde teknoloji yatırımları ve donanım çok önemli. Bununla birlikte eğitimin içeriğinin kalitesi, dijital pedagoji, öğretmen eğitimi konuları da aynı şekilde önem yaşıyor. Pandemi süreci de gösterdi ki, bu tarz süreçlerin iyiye doğru gitmesi, sorunların çözülmesi, şu anki süreçten sağlıkla, her yönüyle çıkılmasının yolu bilimden, teknolojiden geçiyor. İnsanlığa, dünyaya faydalı bilim ve teknoloji üretmenin yolu da nitelikli eğitimden geçiyor ve artık bu yolun çizgisini de dijital eğitim belirliyor. Yüz yüze eğitim özellikle küçük yaş grupları için önemli. Yüz yüze eğitim de dijital eğitim de bir bütündür. Dolayısıyla eğitime 360 derece bakmalıyız. Sosyo-kültürel yaşamımız, bütün bu sürecin bir parçası. Öğrencilerimiz birlikte çalışabilmeli, problem çözebilmeli, iş birliği yapmayı öğrenmeli. Bunun için iletişim becerilerinin de en iyi şekilde gelişmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi de bilimi ve teknolojiyi insanlığa, dünyaya faydalı olarak kullanması gerektiğini benimseyerek yetişmeli. Hem milli değerlerimize hem de evrensel insani değerlere sahip nesiller yetiştirmeliyiz. Pandemi döneminde dünya genelinde bilim camiası bir araya geldi. Dünya genelinde insanlar olarak aynı sorunu aynı ihtiyacı aynı kaygıyı paylaştık. Bir kez daha gördük ki insanlığın ortak sorunlarının çözümü; doğa, çevre, birlikte yaşam kültürü ve bütün bunlarla birlikte yoksulluğa ve eşitsizliğe çözüm üretme süreçlerinden geçiyor. Çocuklarımız küresel sorunların farkında ve bu sorunlara çözümler üretecek bireyler olmalı, bu şekilde eğitim almalı. Dünyanın ortak sorunlar için bir araya geldiği bir çağda, dijital eğitim de önemli olanaklar sunuyor. Kaliteli eğitime ulaşmak için sınırlar önemini yitiriyor. Bu sürece böyle bakmalı ve Türkiye'deki özel, devlet tüm kurumlar bu süreçte iş birliğiyle çalışmalıdır. Gerçekleştireceğimiz 'Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi' ile biz de Türkiye genelinde görev yapan tüm eğitimcileri bir araya getirmeyi, dijital eğitimi bir sonraki seviyeye hep birlikte taşımayı amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin en güzel, hızlı ve donanımlı adımlarından birini atacağımız için gururlu ve heyecanlıyız." dedi.

"Türk eğitim tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz"

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise Bahçeşehir Koleji desteğiyle gerçekleştirecekleri "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi" ile Türkiye'de dijital eğitimle ilgili çok önemli bir adım atacaklarını, bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Eraslan, "1 yıldır neredeyse, uzaktan eğitim, dijital eğitim süreçlerinde çok büyük bir şekilde performans gösteren kendi evinden, kendi yemek masasını tahta yapan öğretmenlerin ürettiği dijital malzemeler, nesneler oldukça kıymetli. Bizler de Bahçeşehir Koleji desteğiyle bu değerli materyalleri bir platformda toplamak istedik. Okullara hak ettikleri değeri ve takdiri vermek istedik. Bu çok değerli ve önemli bir çalışma. Özelikle özel sektörün bu konudaki önemli bir temsilcisi olan Bahçeşehir Kolejine çok teşekkür ederim. Bundan 5-10 yıl sonra dijital eğitim alanında bir yenilik olacaksa o yeniliği yapacak kadro Bahçeşehir Kolejidir" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Bahçeşehir Koleji Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret ederek zirvenin detaylarını paylaştı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması

Bahçeşehir Koleji, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ'dan 'Dijital eğitim' açıklaması - Son Dakika


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