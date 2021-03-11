ŞANLIURFA - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kurallara uymaya devam edelim ve öğrencilerimiz okullarda yüz yüze eğitime devam etsin. Dijital sürecin devam etmesi de çok kıymetli. Bahçeşehir Koleji olarak 12 yıldır dijital eğitime yatırım yapan bir kurumuz." dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, kolejin Şanlıurfa kampüsünü ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dağ, öğrencilerin eğitimden kopmamasının önemli olduğunu belirterek, herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmelerini istedi.

Şanlıurfa'yı mavi kategoride tutmak için herkesin çaba göstermesi gerektiğini aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Kurallara uymaya devam edelim, öğrencilerimiz okullarda yüz yüze eğitime devam etsin. Dijital sürecin devam etmesi de çok kıymetli. Bahçeşehir Koleji olarak 12 yıldır dijital eğitime yatırım yapan bir kurumuz. Kurum olarak maddi manevi yatırımlarımız devam ediyor. Bütün deneyimlerimizi artık Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi ile tüm eğitim camiasına açmaya çalışıyoruz. Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsümüzün öğretmenleri de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Onları konuşacağız, birlikte tartışacağız ve Mayıs ayında yapacağımız zirvede de tüm eğitim camiasıyla paylaşacağız. Bilim değişiyor, teknoloji değişiyor, gelişiyor. Artık çocuklarımızı yeni bir dünyaya hazırlıyoruz. Ne dijital tek başına ne yüz yüze tek başına, dijital ve yüz yüze eğitim harmanlanmış hibrit bir şekilde hayatımızın içinde olacak, olmak zorunda. Bu fırsatı ülke olarak kaçıramayız. Çocuklarımıza iyi eğitimi, nitelikli eğitimi, kaliteli eğitimi sunma fırsatımız var, bunun için de bir hibrit süreç var karşımızda bunu değerlendirmek durumundayız."

Türkiye'de genç, dinamik ve donanımlı bir eğitim öğretim kadrosunun bulunduğunu aktaran Dağ, böyle bir nesli kaybetmeye ne Türkiye olarak ne dünya olarak bir lükslerinin olmadığını kaydetti.

Şehrin ihtiyacına, bölgenin pandemi durumuna göre yüz yüze eğitime açılmasının doğru olduğunu aktaran Dağ, özellikle küçük yaş guruplarındaki öğrencilerin yüz yüze eğitimin şart olduğunu ifade etti.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da pandemi süreciyle beraber özellikle eğitim alanında birçok dönüşümün yaşandığını dile getirdi.

Bu süreçten en çok etkilenenlerin okullar olduğunu ifade eden Eraslan, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz kendi şartlarıyla, kendi imkanlarıyla bu süreçte çeşitli dijital materyaller üretti. Bunların tamamını genel müdürümüzün destekleriyle bir dijital platformda toplamak istiyoruz. Dijital eğitimde fark yaratan öğretmenlerimizin yaptıkları önemli çalışmaları bir araya getirmek istiyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eğitimde, öğretimde, öğretmenlik mesleğinde. Genel müdürümüzün sıkça gündeme getirdiği hibrit eğitim, dijital eğitimin yönetimi, dijital eğitimin felsefesi, gelecek dönemlerde çok sık göreceğimiz yine Bahçeşehir Koleji'nin öncülüğünde oluşacak hologram öğretmenlik gibi yeni yeni, farklı farklı kavram ve olayları göreceğiz. Bu yüzden dijital dünyanın çok yakından takip edilmesi gerekmekte. Bahçeşehir Okulları, Bahçeşehir Koleji bundan tam 12 yıl önce dijital eğitimi, yapay zekayı getiren öncü bir kuruluş."