Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a forma sırt sponsoru oldu - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a forma sırt sponsoru oldu

30.01.2021 16:47
Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a forma sırt sponsoru oldu, System.String[]

Bahçeşehir Koleji, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un forma sırt sponsoru oldu.

Bahçeşehir Koleji, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresun spor'un forma sırt sponsoru oldu.

Giresunspor'un yarın İzmir'de oynanacak Menemenspor maçı öncesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Bahçeşehir Koleji'nin bu desteğinin hedefledikleri Süper Lig yolunda kendilerine önemli bir katkı vereceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin bir çok gelirden mahrum kaldığını hatırlatan Karaahmet, yeni sponsorlarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de eğitimin spor ve sanattan ayrı düşünülemeyeceğini, Türkiye genelinde kulüplere çeşitli sponsorluklarla destek olduklarını kaydetti.

Giresunspor'un Giresun'un önemli bir markası olduğunu, elde edeceği her başarının kentin tanıtımını ve kente gelecek yatırımları artıracağını kaydeden Yücel, şöyle konuştu:

"Giresunspor'a verilen her desteğin Giresun'a verildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Takım çok iyi gidiyor, maşallah diyorum. Son 7 maçını da kazandı ve gol yemedi. Yarın da Menemenspor maçı var. İnşallah buradan da 8'de 8 ile ayrılırız. Umarım ikinci yarıda da ipi göğüsleriz."

Yücel, sponsorluğa vesile olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Giresun Valisi Enver Ünlü'ye de teşekkür etti.

Futbol Federasyonu, Bahçeşehir Koleji, Giresunspor, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a forma sırt sponsoru oldu - Son Dakika


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