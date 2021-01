- Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'un yeni sponsoru oldu

İZMİR - Bahçeşehir Koleji, Giresunspor'a sponsor oldu. Giresunspor formasının sırtında artık Bahçeşehir Koleji yazacak.

Bahçeşehir Koleji, sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla Giresunspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bahçeşehir Koleji, TFF 1. Lig'de mücadele eden ve son 7 maçını üst üste galibiyetle bitirerek ligde liderliğini sürdüren Giresunspor'un sırt sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının imzaları İzmir'de, Giresunspor'un Menemen Belediyespor ile oynayacağı maçtan hemen önce atıldı.

Sponsorluk anlaşmasının duyurulduğu basın toplantısında konuşan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Dünyayı saran virüs salgını sebebiyle her alanda olduğu gibi futbol camiası da zor bir süreçten geçiyor. Giresunspor Kulübü olarak bizler de diğer kulüplerimiz gibi pandemi sürecinde maçlarımızı seyircisiz oynadık. Bu durum sponsorluk destekleri ve taraftar desteği noktasında bizleri oldukça zor bir duruma düşürdü. Böylesine zor bir dönemde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji takımımızın forma sırt sponsoru oldu. Kendilerine yaşadığımız bu zorlu süreçte bize sponsor olarak takımımızın yürüdüğü hedefte sağlayacak oldukları anlamlı katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Giresunlu iş insanı, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Giresunspor'a yapılan her yatırımın aslında Giresun'a yapıldığını vurgulayarak, "Karşımızda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen bir Giresunspor varken, biz de elimizi taşın altına koymak, kulübü destelemek istedik. Giresunspor, Giresun'un önemli bir yerel değeridir. Sahip çıkmak da hepimizin, tüm Giresunluların önemli bir görevidir. Giresunspor'un elde edeceği her başarı, her galibiyet, bu memleketin tanınmasına, bu memlekete gelecek yatırıma ve daha birçok şeye katkı sağlayacaktır. Bu noktada, Giresun Valisi Enver Ünlü'ye ve Giresunumuzun saygıdeğer ismi, şehrimizi üstlendiği görevlerle her zaman gururlandıran Bakanımız Nurettin Canikli'ye de hem bu sponsorluğumuza vesile oldukları için hem de ilimiz adına gösterdikleri tüm çabalar, gayretler için çok çok teşekkür ederim" diye konuştu.