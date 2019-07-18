Bahçeşehir Koleji, Hardy'yi transfer etti
2 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li skorer oyun kurucu Dwight Hardy'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li skorer oyun kurucu Dwight Hardy'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-mavililer, 32 yaşındaki basketbolcunun transferini kulübün sosyal medya hesabından açıkladı.
Son olarak Fransız ekibi Limoges
'da oynayan Hardy, Türkiye
'de daha önce Trabzonspor
ve Galatasaray
'da forma giymişti.
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