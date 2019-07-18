Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, Hardy'yi transfer etti
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Bahçeşehir Koleji, Hardy'yi transfer etti

2 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li skorer oyun kurucu Dwight Hardy'yi kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji, Hardy'yi transfer etti, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li skorer oyun kurucu Dwight Hardy'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-mavililer, 32 yaşındaki basketbolcunun transferini kulübün sosyal medya hesabından açıkladı.
Son olarak Fransız ekibi Limoges'da oynayan Hardy, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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