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Bahçeşehir Koleji, Hollanda'da ZZ Leiden'le karşılaşacak!
6 saat önce
Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, çeyrek final yolunda önemli bir sınava çıkacak. ZZ Leiden'ın ise grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.
İstanbul temsilcisi, rakibini Hollanda'da yener, grubun diğer maçında da Pınar Karşıyaka deplasmanda Enisey'i mağlup ederse son karşılaşmalar öncesi çeyrek finale çıkmayı garantileyecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27
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