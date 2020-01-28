Bahçeşehir Koleji, Hollanda'da ZZ Leiden'le karşılaşacak!

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.



Grupta ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, çeyrek final yolunda önemli bir sınava çıkacak. ZZ Leiden'ın ise grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.



İstanbul temsilcisi, rakibini Hollanda'da yener, grubun diğer maçında da Pınar Karşıyaka deplasmanda Enisey'i mağlup ederse son karşılaşmalar öncesi çeyrek finale çıkmayı garantileyecek.



