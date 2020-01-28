Bahçeşehir Koleji, Hollanda'da ZZ Leiden'le karşılaşacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, Hollanda'da ZZ Leiden'le karşılaşacak! - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji, Hollanda'da ZZ Leiden'le karşılaşacak!

6 saat önce

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, Hollanda'da ZZ Leiden'le karşılaşacak!, System.String[]

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.


Grupta ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve yenilgi alan Bahçeşehir Koleji, çeyrek final yolunda önemli bir sınava çıkacak. ZZ Leiden'ın ise grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.


İstanbul temsilcisi, rakibini Hollanda'da yener, grubun diğer maçında da Pınar Karşıyaka deplasmanda Enisey'i mağlup ederse son karşılaşmalar öncesi çeyrek finale çıkmayı garantileyecek.


Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 
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