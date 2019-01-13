Bahçeşehir Koleji - İstanbul Bşb: 103-86
16 dakika önce
SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Musa Kazım ÇetinBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 26, Yiğitcan Turna 7, Rautins 17, Hadi Özdemir, Slaughter 6, Can Altıntığ 15, White 19, Preldzic 13, Cevat Alper ÖzcanİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 12, Holloway...
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 26, Yiğitcan Turna 7, Rautins 17, Hadi Özdemir, Slaughter 6, Can Altıntığ 15, White 19, Preldzic 13, Cevat Alper Özcan
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 12, Holloway 26, Bekir Sabri Karlı, Babic 10, Semih Erden 20, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir, Ramazan Tekin 2, Sabahattin Can Göndür, Minchev 16
1'İNCİ PERİYOT: 22-14
İLK YARI: 51-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-56
5 FAUL: 38.31 Sabahattin Can Göndür (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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