Bahçeşehir Koleji - İstanbul Bşb: 103-86

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk



HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Harris 26, Yiğitcan Turna 7, Rautins 17, Hadi Özdemir, Slaughter 6, Can Altıntığ 15, White 19, Preldzic 13, Cevat Alper Özcan



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Yağmur 12, Holloway 26, Bekir Sabri Karlı, Babic 10, Semih Erden 20, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir, Ramazan Tekin 2, Sabahattin Can Göndür, Minchev 16



1'İNCİ PERİYOT: 22-14



İLK YARI: 51-35



3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-56



5 FAUL: 38.31 Sabahattin Can Göndür (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 mağlup etti.

