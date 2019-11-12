Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji, İsviçre'den Fribourg'u konuk edecek!
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, İsviçre'den Fribourg'u konuk edecek! - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji, İsviçre'den Fribourg'u konuk edecek!

8 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, İsviçre'den Fribourg'u konuk edecek!, System.String[]

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.


Grupta yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk hafta mücadelesinde rakibini deplasmanda 76-60 mağlup etmişti.


İsviçre temsilcisinin ise grupta 1 galibiyeti bulunuyor.


İki Romanya ekibini karşı karşıya getirecek grubun diğer mücadelesinde lider CSM CSU Oradea, deplasmanda BC CSU Sibiu'yu yener, Bahçeşehir Koleji de Fribourg Olympic'i mağlup ederse İstanbul ekibi üst tura çıkmayı garantileyecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

İsviçre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:08 
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