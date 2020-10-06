Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü eğitime başladı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü eğitime başladı

Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'de açtığı 6. kampüs olan Kuzey Kampüsü'nde eğitimin başladığı bildirildi.

Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü eğitime başladı, System.String[]

Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'de açtığı 6. kampüs olan Kuzey Kampüsü'nde eğitimin başladığı bildirildi.

Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüs Müdürü Serkan Taşçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kademelerde hem online hem de yüz yüze eğitime başladıklarını belirtti.

Pandemi gereği Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan "Bilim ve Danışma Kurulu"nca belirlenen önlemlerle yüz yüze eğitime başladıklarını bildiren Taşcıoğlu, Bahçeşehir Koleji'nin yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital eğitim uygulaması Metodbox ve Türkiye'nin ilk eğitim odaklı yerli ve güvenli görüntülü konuşma platformu SeeMeet üzerinden de online eğitimleri başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Taşçıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin öğrenme sürecini ve akademik başarılarını zaman ve mekan kısıtlaması olmadan destekliyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, Bahçeşehir Koleji'nin dijital eğitim yatırımları kapsamında İstanbul ve Ankara'daki mühendis ve yazılımcılarla ortaya koyduğu SeeMeet platformunda bir araya geliyor. Öğrencilerimiz, Metodbox üzerinden SeeMeet'e bağlanarak canlı derslere katılıyor.

SeeMeet ile öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sanal bir okul ortamında interaktif canlı derslerini işliyor. Öğrenci ve velilere hem dijital hem de fiziki ortamda kapılarımızı açmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bahçeşehir Koleji'nin İzmir'deki ilk ve tek fen lisesi olmamız da öğrencilerin tercihlerinde etki sağlıyor.

Okulumuzda bulunan STEM+A ve robotik laboratuvarlarında fen ve teknolojiye ilgi duyan tüm öğrencilerimize hizmet verecek çalışma alanları bulunuyor. Akademik kadromuzdaki öğretmenlerimizin uluslararası deneyimleri sayesinde gerek bilimsel gerekse kültürel proje ve etkinliklerde aktif rol alacağız. Ortaokul ve lise düzeyinde haftalık olarak yapılan gelişim izleme sınavlarıyla öğrencilerimiz merkezi sınavlara sistemli bir şekilde hazırlanıyorlar. Yurt dışını hedefleyen öğrencilerimiz ise 9. sınıftan itibaren danışmanlık hizmeti vererek dünyanın her noktasında eğitimlerine devam edecek düzeyde yönlendirilecekler."

Menemen Ulukent'te hizmete giren kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi kademeleri bulunuyor. Anadolu Caddesi ile Çanakkale Otobanı'nın birleştiği noktada olması nedeniyle kolay ulaşımın sağlandığı kampüs, 9 bin metrekare kapalı alana sahip. Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsünde; STEM+A Center ve STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan laboratuvarların yanı sıra açık ve kapalı spor alanları bulunuyor.

2 blok ve 48 derslikten oluşan kampüs, Bahçeşehir Kolejinin Karşıyaka bölgesindeki ilk Anadolu ve fen lisesi de olma özelliğini taşıyor.

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Kampüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü eğitime başladı - Son Dakika

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