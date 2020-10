Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi final yarışmaları sona erdi

Binicilik dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, 3-4 Ekim tarihlerinde final müsabakalarıyla son buldu.

15-16 Şubat tarihlerinde ilk ayağı, 29-30 Ağustos tarihlerinde ikinci ayağı gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları'nın finali bu hafta sonu tamamlandı. Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenen yarışmalar her gün saat 10.00'da başladı ve 15.00'da son buldu. Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları'nın ana sponsorluğu "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla her alanda çağdaş ve kaliteli eğitime desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleşti. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye'nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi. Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı tüm binicilere açık olarak gerçekleştirilen yarışmalar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı.

Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Final Yarışmaları'nın sonuçları şu şekilde: Yıldızlar Kategorisi Birincisi - Lal Mira GürgenPIII Kategorisi Günün Birincisi ve Lig Birincisi - Ela CivelekPII Kategorisi Günün Birincisi ve Lig Birincisi - Defne KayaPII Kategorisi Test A Birincisi - Sienna Peri KiperPI Katgorisi C Level Birincisi - Defne Deniz Yaşar

Gençler Kategorisi - Yağmur Öztürk