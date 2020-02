Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü tanıtıldı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü 2020-2021 eğitim öğretim yılında açılıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğrenim göreceği Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü 12 bin metrekare alan üzerinde 7 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşuyor.



Kampüs, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları yöneticileri, veliler ve basının katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Bugün burada 475'inci eğitim kurumumuzu açıyoruz. Yüzde 95'i yurt içinde, yüzde 5'i de yurt dışında olmak üzere 475 tane eğitim kurumunu dünyaya kazandırmış bulunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini veremezsek o zaman toplum dengesizleşebilir" dedi.



Törene, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, STK Temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından konuşmalara geçildi.



"Önümüzdeki dönemi 138 kampüsle açacağız"



Türkiye genelinde pek çok kampüste eğitim öğretim faaliyeti yürüttüklerini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Bahçeşehir Koleji olarak bu sene 128 kampüsle hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye genelinde açacağımız 10 yeni kampüsümüzle bu sayı 138'e çıkacak. Bahçeşehir Koleji olarak 26 yıldır, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak da 52 yıldır Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Öncelikle hedefimiz, kaliteli eğitimi Türkiye'nin her köşesine taşımak. Gücümüzü, kaliteli eğitimle yetiştirdiğimiz nesiller ve bu nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizden alıyoruz" diye konuştu.



"Her çocuğumuza ulaşacağız"



Her öğrencinin kaliteli eğitim alması gerektiğine dikkat çeken Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise yapmış olduğu konuşmada, "Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır. Kendi kültürümüzü çocuklarımıza öğreterek dünyanın her köşesinde yaşayabilme kültürüne sahip, başarılı bireyler yetiştiriyoruz. Bugün burada Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 475'inci eğitim kurumunu açıyorum. Yüzde 95'i yurt içinde, yüzde 5'i de yurt dışında olmak üzere. 475 tane eğitim kurumunu dünyaya kazandırmış bulunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini veremezsek o zaman toplum dengesizleşir. Onun için biz Bismil'de, Van'da, Diyarbakır'da, Antakya'da, Sinop'ta, Ege'de, Karadeniz'de ülkemizin her yerinde varız. Çünkü her çocuğumuza geleceğin eğitimini ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından BUEK Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'a Bahçeşehir Koleji Kumluca Kampüsü Kurucu Temsilcileri Mehmet Durgun ve Durmuş Arabacı tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - ANTALYA