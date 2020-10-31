Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı

31.10.2020 16:07
Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı, System.String[]

Bahçeşehir Koleji, 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni ağırladı.

Bahçeşehir Koleji, 2020-2021 ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni ağırladı. 40 boyunca yakın geçen mücadelede son bölümde rakibine engel olamayan Bahçeşehir Koleji sahadan 76-70 mağlup ayrıldı ve bu sezon ligdeki 3. yenilgisini aldı.

Bahçeşehir Koleji maça Rıdvan Öncel, Erick Green, Jamal Jones, Peyton Aldridge ve Josh Owens; konuk ekip HDI Sigorta Afyon Belediyesi ise Sinan Sağlam, Pako Cruz, Egemen Güven, Tanner Leissner ve JP Macura beşiyle başladı. Afyon temsilcisi hem hücum hem de savunmada maça etkili başlayıp ilk dört dakikalık bölümde 9-0'lık bir seri yakalayınca Bahçeşehir Koleji molası geldi. Molanın ardından da rakibini durdurmakta güçlük çeken Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreğin son üç dakikasına 17-5 geride girdi. Çeyreğin son bölümünde Burak Can Yıldızlı'nın hücumdaki etkili oyunuyla rakibine yaklaşmaya çalışsa da maçın ilk dörtte birlik bölümü 21-10'luk skorla Afyon'un üstünlüğüyle geçildi.

Bahçeşehir Koleji ikinci çeyreğe savunmada sert başlayıp rakibine iki buçuk dakikada yalnızca üç sayı imkanı verince Afyon molası geldi (24-13). Molanın ardından bu kez skor üretmekte Bahçeşehir Koleji sorun yaşamaya başladı ve skor 30-14'e gelince, devrenin bitimine 5 dakika 14 saniye kala mola aldı. Kırmızı Ejderhalar çeyreğin ikinci bölümünde rakibine yaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı ve takımlar, soyunma odalarına 37-26 HDI Sigorta Afyon Belediyesi üstünlüğünde gitti.

Takımlar ikinci yarıya dengeli bir şekilde başladı ve üçüncü çeyreğin sonuna 4 dakika 31 saniye kala gelen televizyon molasına Afyon'un 48-38'lik üstünlüğüyle girildi. Bahçeşehir Koleji, çeyreğin ikinci bölümünde Jamal Jones ve Erick Green'le farkı kapattı ve maçın son dörtte birlik bölümüne 47-50'lik skorla girildi.

Son çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte güçlük çekerken, ilk beş dakika 55-55 eşitlikle geçildi. Karşılıklı üçlüklerle geçilen bölümün ardından Afyon'un yakaladığı 5-0'lık seriyle birlikte skor 63-68'e geldi ve maçın bitimine 1 dakika 39 saniye kala Bahçeşehir Koleji mola aldı. Moladan, rakibine 5-0'lık seriyle cevap vererek dönen Bahçeşehir Koleji skoru 68'de eşitledi ve 1 dakika 10 saniye kala bu kez de Afyon molası geldi. Maçın sonunu iyi getiren Afyon ekibi mücadeleyi 76-70 kazandı.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Zafer Aktaş, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarım enkaz altında kalanlar da bir an önce kurtarılır. Bu şartlar altında tabii ki insanın canı hiçbir şey konuşmak istemiyor. Ama maça dönecek olursak, bugün istediğimiz basketbolu sahaya yansıtamadık. Sahaya enerji koymazsanız, mücadele etmezseniz hiçbir sistemin, müdafaa ya da hücum düzeninin çalışması mümkün değil. Bugün bunun acısını çektik, özellikle hücumda çok kötüydük. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı
Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı
Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı
Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı
Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı
Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı
Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji ligde 3. yenilgisini aldı - Son Dakika Spor


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