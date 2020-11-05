Bahçeşehir Koleji maçı ertelendi
05.11.2020 19:24
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Geçen hafta Raymar Morgan'ın testinin pozitif çıktığı yeşil kırmızılılarda semptom gösteren oyuncular ve teknik ekibe yapılan testlerde 6 oyuncu ve 1 antrenörde pozitif sonuca rastlandığı bildirildi. Oyuncular izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir takımda en az 6 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda o takımın maçını ertelediği için, Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji müsabakası için de erteleme kararı çıktı. Karşıyaka'nın 10 Kasım'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bologna maçının da ertelenmesi bekleniyor.
Son Dakika Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Korona nedeniyle Ankara Demirspor'un kalecisi Ömercan Avcı, Mamak FK maçında orta sahada oynadı Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu