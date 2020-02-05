Bahçeşehir Koleji maçının ardından - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji maçının ardından

6 saat önce

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'ndan lider olarak çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji'yle oynanan son grup maçının ardından Avrupa'da artık son viraja girdiklerini söyledi.

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FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'ndan lider olarak çeyrek finale yükselen Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji'yle oynanan son grup maçının ardından Avrupa'da artık son viraja girdiklerini söyledi. Salondan 96-65 galip ayrılarak Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'le eşleşen Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Daha önce garantilemiştik ancak grubu birinci sırada bitirip çeyrek finale kaldığımız için takımını tekrar tebrik ediyorum. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Amacımız önce yarı final sonra finale kalmak olacak. Sezon  başında beri çok az maç kaybettik ve her türlü zorlu maçta aynı ciddiyetle oynuyoruz. Avrupa'da arka arkaya 11 maç kazanmak önemli" dedi. Pınar Karşıyakalı Yunus Sonsırma ise, "Şampiyon olmak için 6 maçımız kaldı. Buradaki tek hedefimiz şampiyonluk. Allah izin verirse mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu

ZAFER AKTAŞ: İKİ TÜRK TAKIMI FİNAL OYNASINPınar Karşıyaka gibi Europe Cup'ta daha önce çeyrek finale kalmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji'nin Antrenörü Zafer Aktaş, Avrupa'ta iki Türk takımının final oynamasını diledi. Aktaş, Karşıyaka maçı sonrası, "Gruba başlarken en büyük temennim gruptan iki Türk takımının çıkması ve sonuçta kupayı Türkiye'ye getirmesiydi. İkimiz birlikte çıkmayı başardık. Statü gereği bir daha finale kadar yollarımız kesişmeyecek. İnşallah finale kadar beraber geliriz ve finalde de bir Türk takımı kupayı kaldırır. Bugünkü maç iki takım da daha önce çeyrek finali garantilediğinden biraz formalite niteliğindeydi. Pazar günü ligde Fenerbahçe'yle zorlu bir maç oynayacağız. Dinlenip ona hazırlanacağız. Lige Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilecek 17 günlük ara bize faydalı olacak" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe, Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:08 Kaynak: DHA
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