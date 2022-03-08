Bahçeşehir Koleji Marmaris'te kampüsünü açıyor - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Marmaris'te kampüsünü açıyor

08.03.2022 19:09

Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak.

Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak.

Siteler Mahallesi'nde beş yıldızlı bir otelde düzenlenen basın toplantısında Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü'nün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Koleji Marmaris Kampüsü'nün 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla eğitime başlayacağının duyurulduğu toplantıda okulun eğitim vizyonu hakkında da bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji genel Müdürü Özlem Dağ, Muğla'da altıncı okullarını açmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dalaman, Ortaca, Fethiye, Bodrum ve Muğla Merkez kampüsünden sonra 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Marmaris'te olacaklarını belirten Dağ, "Türkiye genelinde 27 yıldır yaptığımız gibi çocuklarımızı kaliteli eğitimle buluşturmak için burada olacağız. Bahçeşehir Kolejleri Türkiye'nin 67 şehrinde 143 kampüste hizmet veriyor. Önümüzdeki seneden itibaren bu sayı 151'e ulaşacak. " dedi.

Dağ, kendileri için niceliğin önemli olduğuna vurgu yaparken, "Sayın Enver Yücel hocamızın liderliğinde Türkiye'nin geleceğinin yetiştirme hedefiyle 27 yıl önce yola çıktık. Ne mutlu ki Türkiye'nin her yerinde öğrencilerimizle buluşuyoruz. Türkiye'nin eğitim sistemine hizmet ediyoruz bundan da çok mutluyuz. Marmaris'te de öğrencilerimize velilerimize ve tüm halkımıza hizmet için çalışacağız." diye konuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de eğitimden mahrum olan bir ülke gelişmesini tamamlayacağını öne sürerek, "Milli gelirimizin artmasının yolu kaliteli düzgün eğitimden geçer. Eğitimde toplum fırsat eşitliği sağlanmalı. Her çocuğumuza kaliteli eğitim götürmeliyiz. Kaliteli eğitimi götüremezsek sağlıklı bir demokrasisinden de bahsedemezsiniz. Çünkü ekmek kadar su kadar eğitim hakkı da çok önemlidir. Her türlü kaliteli eğitimi götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en iyileri arasında dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisi olduklarını aktaran Yücel, "Ülkemizin her yerindeki çocuklarımıza dokunacağız. Bir çocuğa dokunabilirsek o Marmaris'e ve dünyaya çok faydalar sağlayabilecektir. Türkiye'nin eğitimde bir markası olması için canla başla çalışıyoruz. Benim arzum amacım dünya çapında tanınmış eğitim kurumları ortaya çıkartmak. İstanbul'da üniversitemizde 30 bin öğrenci bin 500 akademisyene sahip. Amerika, Almanya, Kıbrıs, Gürcistan ve İngiltere'de üniversiteleri olan dünya çapında bir ağa sahibiz. Bahçeşehir Koleji'ne dünyaya açılan pencere olan bakın." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaların ardından Bahçeşehir Kolejleri çalışanlarının yüzde 76'sının kadın olduğunu belirten Enver Yücel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla toplantıdaki kadın gazetecilere ve görevlilere çiçek takdim etti.

Bahçeşehir Koleji Marmaris'te kampüsünü açıyor
Bahçeşehir Koleji Marmaris'te kampüsünü açıyor
Bahçeşehir Koleji Marmaris'te kampüsünü açıyor

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Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji Marmaris'te kampüsünü açıyor - Son Dakika


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