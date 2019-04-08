Bahçeşehir Koleji'nde Beslenme Okuryazarlığı Başladı

BAHÇEŞEHİR Koleji, öğrencilere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam farkındalığı oluşturmak için 'beslenme okuryazarlığı' programı başlattı.

BAHÇEŞEHİR Koleji, öğrencilere sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam farkındalığı oluşturmak için 'beslenme okuryazarlığı' programı başlattı.



Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelindeki 125 kampüsünde anaokulundan başlayarak beslenme okuryazarlığı programını hayata geçirdi. Programda öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, hareketli yaşamla birlikte farkındalıklarının artması hedefleniyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle beslenme okuryazarlığının okullarda başlaması gerektiğine yönelik açıklamasını desteklediklerini ve programı başlattıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, "Programın içeriği özellikle çocukların küçük yaşlardan itibaren doğru beslenme alışkanlıklarını edinmeleri, besin gruplarını öğrenmeleri ve bunları doğru seçim yapma becerilerine dönüştürmelerine dönük hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamayı destekliyoruz" dedi.



"AİLELERİN BİLİNÇLENMESİ İÇİN SEMİNERLER PLANLADIK"



Beslenme okuryazarlığını erken çocukluk döneminden itibaren tüm programların içine dahil ettiklerini belirten Güneş, "Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile iş birliği yaparak bu programı oluşturuyoruz. Etkinliklerimiz genelde uygulamaya dönük, içerikleri böyle oluşturduk. Özellikle velilerimizi de bilgilendirmeye yönelik seminerler planladık. Programın iki boyutu var; birincisi sağlıklı beslenme ikincisi hareketli yaşam. Anaokulundan itibaren başlatıyoruz, çünkü temel alışkanlıkların edinildiği dönem 0-6 yaş dönemi. Bununla ilgili doğru beslenme alışkanlıkları, doğru seçimler yapmak sadece ailelerin veya yetişkinlerin çocuklara 'şunu yeme, bu zararlı' demesiyle değil; çocukların bu konuda bilinçlenmesi ve kendi tercihlerini sağlıklı ve iyi olandan yana yapmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.



'OBEZİTEYE HAYIR' KAMPANYASI



Yapılan araştırmalara göre 5 çocuktan 1'inin obezite riski altında yaşadığını vurgulayan Güneş, "Bunun pek çok farklı sebebi olmakla birlikte en önemli iki sebebi var; yeterli, dengeli beslenmemek ve hareketsiz yaşam. Çocukların fiziksel aktivitelerini artırıcı açık hava oyunları çok kıymetli. Çünkü teknolojinin bu kadar hayatımıza girmesiyle çocuklar oturarak, bilgisayar karşısında ve televizyon izleyerek zaman geçiriyor. Bu konuda aileleri bilinçlendiriyoruz, asıl amacımız farkındalık oluşturmak. Bunun için 'Obeziteye hayır' kampanyası başlatıyoruz. Bahçeşehir Koleji olarak tüm Türkiye'de obeziteye 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.



"EV DIŞI BESLENME OBEZİTEYİ ARTIRIYOR"



Hale Güneş, "Kampanya kapsamında çocukların tuz kullanımını azaltıp, şekersiz beslenmeye dönük alternatifler oluşturmayı amaçlıyoruz. Tabi en tehlikelisi hazır sağlıksız gıdalar, katkılı ürünler ve fastfoodyiyecekler tüketmek. Çocuklar için bunlar çok cazip, aileler bu konuda bilinçli olsalar bile zorlanıyorlar. Onlara, evde hazırlanan yiyecekleri çocuklar için daha eğlenceli ve cezbedici hale getirmelerini öneriyorum. Çünkü ev dışı beslenme arttıkça maalesef obezite de yükseliyor" dedi. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına

Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu

TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor