Bahçeşehir Koleji'nde Erhan Ernak dönemi

ING Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Erhan Ernak'ı getirdi.

Kırmızı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; kulübe kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar yardımcı antrenör olarak hizmet eden Erhan Ernak'ın, sezon sonuna kadar takımın başında sahaya çıkacağı kaydedildi.

Bahçeşehir Koleji, 30 seneye yakın bir süre altyapılarda çalışan Erhan Ernak'a yeni görevinde başarılar diledi.