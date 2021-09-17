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Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele

17.09.2021 15:10
Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele, System.String[]

Bahçeşehir Koleji'nin Çamlıca Çampüsü'nde okulların pandemi nedeniyle kapalı olduğu döneme ait önceden ödenmiş servis ücretinin iadesi için hakem heyetine başvuran velilerin çocuklarını fişlendiği ortaya çıktı. Yeni eğitim dönemi için çocuğunu servise yazdırmak isteyen velilerden biri, karşısındaki görevlinin "Çocuğunuzun kaydını yapamayacağız; çünkü siz daha önce tüketici hakem heyetine başvurmuşsunuz" sözleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Pandemi nedeniyle eğitime verilen 1,5 yıllık aranın ardından ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Sıkı tedbirler eşliğinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen ders başı yaparken Bahçeşehir Koleji'nde geçtiğimiz yıla ait servis ücretlerinin iadesi için hakem heyetine başvuran öğrencilerin fişlendiği ortaya çıktı.

Eğitim alanında Türkiye'nin önde gelen kurumlarından biri olarak gösterilen Bahçeşehir Koleji'nde öğrenci velileri, okulların kapalı olduğu döneme ait servis ücretlerinin iadesi için okul yönetimi ve servis şirketi ile iletişime geçti. Ancak veliler tüm uğraşlarına hizmet verilmeyen döneme ait ücreti iade alamadı. Yaptığı başvurular sonuçsuz kalan veliler, ilçe tüketici hakem heyetine başvurarak haklarını arama yoluna gitti.

HEYET HAKLI BULDU, FİŞLEME SKANDALI PATLADI

Sürecin sonunda haklı bulunan veliler, hakem heyeti kararıyla 9 aylık 2019-2020 öğretim dönemi için firmaya ödemiş oldukları ancak hizmet alamadıkları ayların ücretini yasal faizi ile birlikte geri aldı. Uzun bir hukuki mücadele sonucunda hakem heyeti kararı ile alamadıkları hizmete karşılık ödedikleri servis ücretlerini geri alan veliler, bu kez fişleme skandalıyla karşı karşıya kaldı.

"HAKEM HEYETİNE BAŞVURMUŞSUNUZ, KAYIT YAPMAYACAĞIZ"

Hafta başında okulların yeniden açılması ile daha önce hakem heyetine başvuran öğrenci velilerinden biri, çocuğunu yeniden servise yazdırmak istedi. İşte ne olduysa bu anda oldu. Servis yetkilisi, önünde açık olan kayıt ekranında çocuğun ismini arattıktan sonra öğrenci velisine dönüp, "Çocuğunuzun kaydını yapamayacağız; çünkü siz daha önce tüketici hakem heyetine başvurmuşsunuz" cevabını verdi.

"YASAL HAK" DESE DE GERİ ADIM ATMADILAR

Servis yetkilisinden aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşıran öğrenci velisi, tüketici hakem heyetine başvurmanın yasal bir hak olduğunu, bunu engellemenin suç olduğunu ve bu gerekçe ile çocuğuna böyle bir işlem uygulanamayacağını söyledi. Ancak servis yetkilisi tüm itirazlara rağmen bir türlü geri adım atmadı. Velinin bu durumun tutanak ile kendisine yazılı olarak beyan edilmesi talebi de red edildi.

İHTARNAME SONRASI OYALAMA TAKTİĞİ DEVREYE GİRDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından mağdur olan öğrenci velileri, okula ihtarname çekti. Bu hamle sonrası okul yönetimi, velileri arayarak öğrencilerin kaydını yaptıklarını ifade etti. Ancak çok geçmeden bunun da bir oyalama taktiği olduğu ortaya çıktı. Tüm uzlaşma çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından fişleme skandalı sonrası mağdur olan öğrenci velilerinin yasal haklarını arayacakları öğrenildi.

İşte bahsi geçen ihtarnameden bir kesit;

Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele
Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele

Bahçeşehir Koleji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji'nde fişleme skandalı: Servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele - Son Dakika
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