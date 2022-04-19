SPOR Bahçeşehir Koleji'nde hedef, finalin ilk maçında avantajı kapmak - Son Dakika

SPOR Bahçeşehir Koleji'nde hedef, finalin ilk maçında avantajı kapmak

Erhan Ernak: Çok konsantreyiz, çok istekliyiz

Muhammed Baygül: Takım olarak her şeyin farkındayız, bilincindeyiz

Uğur DEMİRKIRDI ' Serhan TÜRK/ BOLOGNA(İtalya), (DHA) ' FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia ile karşı karşıya gelecek olan Bahçeşehir Koleji, rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skor ile Türkiye'ye dönmek istiyor.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Unahotels Reggio Emilia deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı. Karşılaşma öncesinde Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak ve takımın tecrübeli isimlerinden Muhammed Baygül, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

ERHAN ERNAK: ÇOK KONSANTREYİZ, ÇOK İSTEKLİYİZ

Karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Bahçeşehir Koleji Başantenörü Erhan Ernak, 'Çok konsantreyiz, çok istekliyiz. Basketbol Süper Ligi maçlarından ötürü çok uzun bir hazırlık şansımız olmadı ama bunu yaptığımız toplantılarla, son bir iki antrenmanda çözmeye çalıştık. Hazırız diyebilirim' diye konuştu.

'BİZDEN ÇOK UZAKTA OLAN AİLELERİMİZİ YANIMIZDA HİSSETTİK'

İstanbul'da gerçekleştirilen son antrenman sonrasında oyuncuların ailelerinden gelen görüntüleri içeren videolu sürprizin kendilerini çok duygulandırdığı belirten Ernak, 'Antrenmanın tam sonu, herkesin yorgun olduğu, tam evlerimize dağılacakken bir anda böyle bir videoyla karşılaştık. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu, çok duygulandık. Bizden çok uzakta olan ailelerimizi yanımızda hissettik, burada da kendi evimizde gibi hissedeceğiz kendimizi' şeklinde konuştu.

'AVRUPA ÇOK DAHA TARİFSİZ'

Genç ve başarıya aç bir kulüp olduklarını belirten Ernak, 'Mutlaka her kupa, yarıştığınız her lig, bambaşka motivasyonlar ama özellikle avrupa çok daha tarifsiz. Özellikle bizim gibi çoğu sporcusu genç olan bir kulüp için. Gerçekten aç olduğumuz bir durum umarım güzel bitireceğiz' diyerek sözlerini noktaladı.

MUHAMMET BAYGÜL: TAKIM OLARAK HER ŞEYİN FARKINDAYIZ, BİLİNCİNDEYİZ

Kupayı almanın hem oyuncu hem takım hem de Türk basketbolu için önemli olduğuna dikkat çeken Muhammet Baygül, "Takım olarak iyi durumdayız. 80 dakikamız kaldı. Bir deplasmanda bir de içerde olmak üzere 2 maç oynayacağız. Artık sona geldik, final oynayacağız. İki takımın da hedefi kupayı almak. Dediğim gibi inşallah bu 80 dakikanın sonunda kupaya uzanan taraf biz oluruz. Her oyuncunun kariyeri sonlandıktan sonra benim bir Avrupa kupam var diyebilmesi bir ayrıcalıktır. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki kulübümüz içinde önemli. Yapılan yatırımın karşılığını almak açısından çok önemli bir kupa. Ayrıca Türk basketbolu için de önemli bir kupa. Sonuçta Avrupa kupası. Biz takım olarak her şeyin farkındayız, bilincindeyiz. Yarın da bunun karşılığını alabilmek için iyi bir maç oynayıp, kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"HERKESİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK AYRICA BİZİ MOTİVE EDİYOR"

İstanbul'da yaptıkları son antrenman sonrasında oyuncuların aileleri tarafından hazırlanan destek videolarıyla ilgili düşünceleri sorulan Muhammet Baygül, "Kesinlikle onu biz aramızda konuştuk. Açıkcası ailelerden böyle bir mesaj geleceğine dair kimsenin de haberi yokmuş. İdman sonunda ekrana yansıttıklarında hafif bir şaşkınlık oldu. Videoları izledik. Gerçekten herkesin de hoşuna gitti, güzel bir görüntüydü. Dediğim gibi zaten hazırdık maça, herkesin arkamızda olduğunu bilmek ayrıca bizi motive ediyor. Bakalım sonucunu inşallah yarın alacağız" ifadelerini kullandı.