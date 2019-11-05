Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji'nde Stefanos Dedas dönemi sona erdi
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji'nde Stefanos Dedas dönemi sona erdi

Bahçeşehir Koleji'nde Stefanos Dedas dönemi sona erdi

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Stefanos Dedas ile yollar ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Stefanos Dedas dönemi sona erdi, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Stefanos Dedas ile yollar ayrıldı.

Dedas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını bildirdi.

Yunan Başantrenör, Bahçeşehir Koleji'nde hayatının sonuna kadar kalbinde taşıyacağı anlar yaşadığını belirterek, "Tüm Yücel ailesine, birlikte geçirdiğimiz son iki senede bana, aileme duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Hep birlikte federasyon kupasını kazandık ve beni bu kulübe getiren ana hedef olan Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başardık. Ligdeki ilk sezonumuzda çok önemli rakipleri hep beraber mağlup ettik. Ankara'daki 8'li kupa finaline gittik ve daha birçok ufak ve hoş anılar biriktirdik. Bu sezonun ilk ayı, bu takımda yaşadığımız mutlu hatıraları silemeyecek." ifadelerini kullandı.

"Alpaslan Aydın ile Pınar Çiler'e harika iş birliktelikleri için ve tüm ekibe, Bahçeşehir Koleji'nde bulunduğum süre zarfında gösterdikleri muhteşem çaba için teşekkür ederim." diyen 37 yaşındaki antrenör, şunları kaydetti:

"Elbette benim buraya gelmemdeki en önemli insan olan ve takımda bulunduğu süre boyunca birlikte çok önemli başarılar elde ettiğimiz Oytun Özer'e de bir teşekkür borçluyum. Bahçeşehir ailesi hoşça kalın. Ben her zaman sizden biri olacağım."

Bahçeşehir Koleji, Dedas yönetiminde geçen sezonu 9. sırada tamamlamış ve play-off şansını son anda kaçırmıştı.

Bu sezon ise ligde oynadığı 6 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılan Bahçeşehir Koleji, sıralamada son basamakta yer alıyor.

Bahçeşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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