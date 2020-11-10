Bahçeşehir Koleji'nden 10 Kasım'a özel duygulandıran anma klibi - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü tarafından 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü için özel anma klibi hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. Yıl dönümü nedeniyle Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü öğretmen ve öğrencileri tarafından duygulandıran bir klip hazırlandı. Atatürk'ü anlatan en güzel parçalardan olan "Yiğidim aslanım burada yatıyor" şarkısı eşliğinde hazırlanan klipte Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsünde normal dersler ve hayat devam ederken Ulu Önder Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm dersler ve hayat durarak, öğretmen ve öğrenciler saygı duruşuna geçip Türk Bayrağı'nı yarıya indiriyorlar.

Tamamen öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla hazırlanan klip izleyenleri oldukça duygulandırdı. Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü tarafından her 10 Kasım tarihinde değişik koreografilerle Atatürk anılıyor. - DÜZCE