Öğrencilere hem seviye tespiti hem de burs fırsatı - Son Dakika

Öğrencilere hem seviye tespiti hem de burs fırsatı

15.10.2020 12:39
Öğrencilere hem seviye tespiti hem de burs fırsatı, System.String[]

LGS ve YKS 2021'e hazırlanan, Bahçeşehir Koleji'nde eğitim almayan 8-12'nci sınıf öğrencileri kolej bünyesinde gerçekleştirilecek online sınavla seviyesini öğrenebilecek.

LGS ve YKS 2021'e hazırlanan, Bahçeşehir Koleji'nde eğitim almayan 8-12'nci sınıf öğrencileri kolej bünyesinde gerçekleştirilecek online sınavla seviyesini öğrenebilecek. Başarılı olanlar SEY (Semra & Enver Yücel) Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu için yapılacak sınava girmeye hak kazanacak.

Bahçeşehir Koleji, dijital alandaki deneyimini Türkiye genelindeki 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile paylaşacağını duyurdu. Kolejden yapılan yazılı açıklamada, dijital ortamda seviye tespit sınavı gerçekleştirileceği belirtildi. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin yanı sıra, tüm okullardan seviyesini öğrenmek isteyen 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ücretsiz olarak bu sınava girebilecek.

SINAVLAR LGS VE YKS FORMATINDA OLACAK

8'inci sınıflar için online sınav 24 Ekim Cumartesi yapılacak. Sınava son başvuru tarihi ise 22 Ekim Perşembe gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 26 Ekim Pazartesi açıklanacak. 12'nci sınıflar için başvuru tarihi 25 Ekim Pazar olacak. 7 Kasım Cumartesi TYT, 8 Kasım Pazar ise AYT yapılacak. Sınav sonuçları da 10 Kasım Salı günü açıklanacak. Aynı zamandan kolejde yapılan açıklamada öğrencilerin seviyelerini görecekleri sınav karnelerine ücretsiz olarak ulaşabileceği belirtildi. Sınava giren öğrencilerin, SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursu kazanabilmek için düzenlenecek bireysel sınava da katılma hakkı kazanacağı duyuruldu. Seviye tespit sınavının tüm soru çözüm videolarına da dijital eğitim platformu üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.

"YENİ BİR GELECEĞE KAPI AÇMA ŞANSI YAKALAYACAKLAR"

Her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak ettiğinin altını çizen Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Kurum olarak bu konuda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Dijital eğitimin artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu alandaki 10 yıllık deneyimimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İsteğimiz tüm öğrencilerin iyi bir eğitim alabilmesi. İşte bu nedenle okul ayrımı yapmadan 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerini ücretsiz katılabilecekleri bu sınava davet ediyoruz. Başarılı olanlar SEY Vakfı tarafından verilecek eğitim bursunu kazanma şansı yakalayacakları bireysel sınava katılmaya hak kazanacaklar. Belki de yeni bir geleceğe kapı açma şansı yakalayacaklar" dedi.


Öğrencilere hem seviye tespiti hem de burs fırsatı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bahçeşehir Koleji, Ekim, LGS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere hem seviye tespiti hem de burs fırsatı - Son Dakika

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