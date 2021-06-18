Üye Girişi
Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya eğitim yatırımı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya eğitim yatırımı

18.06.2021 11:42
Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya eğitim yatırımı, System.String[]

Bahçeşehir Koleji, Antalya'nın Serik ilçesine 22 bin 500 metrekarelik alanda yeni kampüsünü kuruyor.

Bahçeşehir Koleji, Antalya'nın Serik ilçesine 22 bin 500 metrekarelik alanda yeni kampüsünü kuruyor.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, tüm hazırlıkları tamamlanan Bahçeşehir Koleji Aspendos Kampüsü, 2021-22 Eğitim Öğretim döneminden itibaren faaliyete geçiyor.

Bahçeşehir Koleji'nin Antalya'nın Serik ilçesinde kurduğu Aspendos Kampüsü, 22 bin 500 metrekare kapalı alan içerisinde 51 derslik, 1.200 öğrenci kapasitesi ile önümüzdeki eylül ayında eğitim- öğretime başlıyor.

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki en büyük üç kampüsünde biri olan Aspendos Kampüsü'nde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi yer alacak.

Aspendos Kampüsü'nde 8 adet laboratuvar, 2 adet yüzme havuzu, 2 tenis kortu, kapalı ve açık spor salonları da yer alıyor.

"Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Bahçeşehir Kolejinin eğitim vizyonunu, yatırımlarımızla ve güçlü eğitim kadromuzla Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2021-22 Eğitim Öğretim Yılı'na güçlü eğitim yatırımlarıyla başlamak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Dağ, Aspendos Kampüsü ile Antalya'nın ve Türkiye'nin en iyi kampüslerden birini kazandığını belirtti.

Dağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olan Serik'e donanımlı bir kampüs kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bahçeşehir Kolejinin 25 yılı aşan tecrübesini, zengin akademik içeriğini ve dijital eğitim altyapısını büyük, güçlü, modern bir kampüsle taçlandırıyoruz. Aspendos Kampüsü'müz güçlü bir akademik ve idari kadro ile yola çıkıyor. Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitimi götürme hedefiyle çıktığımız yolda, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Antalya'ya da yeni böyle güçlü bir kampüs kazandırmaktan dolayı gururluyuz.

Eylül ayında eğitim öğretime başlayacak olan Aspendos Kampüsü'müzde öğrencilerimize fiziksel olanakları ile örnek bir eğitim yuvası kazandırırken, akademik içeriğimiz, dijital eğitim yatırımlarımız, deneyimli eğitim kadromuz ve idarecilerimizle de eksiksiz bir eğitim vereceğiz. Dijital eğitim yatırımlarımızla, güçlü eğitim içeriğimizle eğitimi 360 derece en iyi şekilde yürütmeye, eğitimde öncü kurum olmaya devam edeceğiz."

Salgın sürecinde eğitime yaptıkları yarımlarla gururlandıklarını ifade eden Dağ, koşullar ne olursa olsun eğitim yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 4, bu yıl 3 yeni kampüs açıyoruz. Ülkemizin geleceğini yetiştirmek çok kıymetli. Bu gurur ile bu sayıları paylaştım. Özel bir dönemden geçiyoruz. Dünya'da 190 ülkede 1,6 milyar öğrencinin etkilendiği pandemi sürecini de etkin aşılama ile geride bırakmak üzereyiz. Ancak dijital eğitim bundan böyle hayatımızda olmaya devam edecek. Hibrit eğitim her zaman devam edecek. Bu süreçte fiziksel yatırımlar da önemli, eğitim öğretimi okulların dışına çıkarabilmek daha da önemlisi dijitalleştirebilmek de çok önemli.

Bahçeşehir Kolejinde dijital eğitim atılımlarımız 2001 yılına dayanıyor. Çeyrek asrı geride bırakan bir eğitim kurumu olarak dijital eğitime yatırım yapan Türkiye'deki ilk eğitim kurumlarından biriyiz. Özellikle dijital eğitim platformumuz Metodbox'ı 3 yılı aşkın zamandır kullanıyoruz. Pandemi ile birlikte daha da zenginleşen bir içerik sunuyoruz. Bu içerik, pandemi sonrasında da öğrenciler için öğrenmede zaman ve mekan sınırını kaldırarak zenginleşmeye devam edecek."

Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya eğitim yatırımı
Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya eğitim yatırımı

Bahçeşehir Koleji, Aspendos, Antalya, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya eğitim yatırımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alman basını, 14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak 14:38 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek 14:19 Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı 14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim 13:56 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı 13:23 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar 13:04 Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor 12:20 Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor

Son Dakika Haberleri
14:51 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı
13:55 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim
13:22 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı
13:11 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti
13:04 Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Macron'a bir şok da minik öğrenciden geldi: Tokat nasıldı? Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Macron'a bir şok da minik öğrenciden geldi: Tokat nasıldı?         
14:39
HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu         
14:30
Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor         
14:08
Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar         
13:59
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış         
12:36
Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz         
12:02
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 14:55:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeşehir Koleji'nden Antalya'ya eğitim yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement