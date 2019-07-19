Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyuncu
44 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Cameron Clark'ı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:44 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Cameron Clark'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cameron Clark yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." denildi.
Geride kalan sezonu Fransa
'da Le Mans
takımında geçiren 27 yaşındaki oyuncu, 13,6 sayı ortalamasıyla mücadele etti.
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