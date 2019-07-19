Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyuncu
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Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyuncu

44 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Cameron Clark'ı transfer etti.

Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyuncu, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Bahçeşehir Koleji, ABD'li forvet Cameron Clark'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cameron Clark yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak." denildi.
Geride kalan sezonu Fransa'da Le Mans takımında geçiren 27 yaşındaki oyuncu, 13,6 sayı ortalamasıyla mücadele etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:44 Kaynak: AA
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