Bahçeşehir Koleji'ne tanıdık isim
1 saat önce
Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Jajuan Johnson'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:28 Kaynak: AA
Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Jajuan Johnson
'ı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter
hesabında yer alan açıklamada, 30 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Jajuan Johnson'ın transfer edildiği belirtildi.
ABD'li forvet, geçmiş yıllarda Beşiktaş
Sompo Sigorta
ve Darüşşafaka
'da da forma giymişti. Johnson, Darüşşafaka formasıyla 2017-2018 sezonunda ULEB Avrupa
Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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