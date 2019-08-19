Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji'ne tanıdık isim
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Bahçeşehir Koleji'ne tanıdık isim

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Jajuan Johnson'ı kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji'ne tanıdık isim, System.String[]
Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Jajuan Johnson'ı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, 30 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Jajuan Johnson'ın transfer edildiği belirtildi.
ABD'li forvet, geçmiş yıllarda Beşiktaş Sompo Sigorta ve Darüşşafaka'da da forma giymişti. Johnson, Darüşşafaka formasıyla 2017-2018 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Jajuan Johnson, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:28 Kaynak: AA
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