Bahçeşehir Koleji'nin 2021-2022 sezonu kadrosu tanıtıldı - Son Dakika

2021-2022 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji, yenilenmiş ve iddialı kadrosunu bugün Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gerçekleştirdiği imza töreni ve basın lansmanıyla kamuoyuna tanıttı.

Basketbol Süper Ligindeki dördüncü sezonuna hazırlanan Kırmızı Ejderhalar kadrosunu, 7DAYS EuroCup'ın en değerli oyuncusu seçilen Jamar Smith ve EuroLeague ekiplerinden gelen Langston Hall ve Ben Bentil başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendirdi. 2019-20 sezonunda pandemi nedeniyle yarıda kalana dek yarı finale yükselme başarısı gösteren kırmızı-lacivertliler, bu sezon yarım kalan işi tamamlamak ve FIBA Europe Cup'ı kazanan ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

İmza törenine katılan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Bahçeşehir Spor Kulübü Başantrenörü Erhan Ernak konuşmalarını yaptı.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİGDE İLK DÖRT, AVRUPA'DA KUPA'

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, ligde ilk sıraları hedefleyen bir kadro kurduklarını belirterek, 'Çok ciddi bir takım kurdu. Başta bizim takımımız olmak üzere, basketbol takımları 3-5 gündür yeni sezon çalışmalarına başladılar. Bu sene parola olarak ligde ilk dörde ve Avrupa'da FIBA Europe Cup'da mücadele edeceğiz. Bir aksilik yaşanmazsa final oynayacağız. Kupayı Türkiye'ye getirmek için elimizden geleni yapacağız. 2 sene önce aynı kupadaydık. Yarı finale kadar yükseldik ama pandemi nedeniyle turnuva iptal oldu. 2 sene önce yarım kalan işimizi tamamlamaya gidiyoruz. Belki Süper Lig önceliğimiz değil ama Avrupa Kupası'nda tek Türk takımı olarak boy gösterecek olmaktan dolayı gururluyuz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız' dedi.

'SEYİRCİLERİ HEYECANLANDIRACAK OYUNCULARDAN KURULU BİR KADRO'

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, dün gerçekleştirilen basın toplantısıyla yeni sezonda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacaklarını duyurduklarını ve Fenerbahçe BEKO ile yaptıkları iş birliğinden ötürü heyecanlı olduklarını belirtirken, yeni sezon hedefleri hakkında şöyle konuştu:

'Yeni evimizde, yaklaşık 1,5 sene sonra taraftarlarımızla, öğrencilerimizle buluşacağız. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sezon kurduğumuz kadro gerek tribünleri dolduran gerekse televizyonları başında coşkumuza ortak olan tüm seyircilerimizi heyecanlandıracak oyunculardan kurulu bir kadro. Bugün burada bulunan tüm oyuncular, yalnızca iyi birer sporcu değil, aynı zamanda iyi birer rol model.'

'2 SENE ÖNCE YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ'

Başantrenörlük görevine geçtiğimiz sezonun ortasında gelen ve bu sezon da takımın başında yer alacak olan Erhan Ernak, yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedeflediklerini söyledi. Ernak, 'Başkanımızın da belirttiği gibi geçtiğimiz sezonlarda elde ettiğimiz tecrübeyle, bu sezon seyircilere daha farklı bir Bahçeşehir Koleji izletmek istiyoruz. Geride bıraktığımız sezon henüz bitmeden bu sezonu düşünmeye ve planlar yapmaya başlamıştık. Bizim için yoğun ve hareketli bir yaz dönemi oldu ancak bu çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını alacağımıza gönülden inanıyorum' diye konuştu.

Ernak, sözlerine şöyle devam etti:

'Tecrübeli oyuncular bir araya getirdik. Her ne kadar 10 oyuncumuz dışarıdan gelmiş olsa da bu tecrübe bize kimya anlamında işimizi kolaylaştırır bir sonuç verdi. Kısa dönem içerisinde hem arkadaşlıklarımız doğru seviyeye geldi hem de insanlar sahada birbirlerine fazlasıyla yardımcı olabildiği için teknik anlamda işleri yürütmek benim adıma kolay oldu. Bugüne kadar Süper Lig'de play off oynayamadık. Dolayısıyla ilk adımımız play off'a katılmak. Sonrasında da iddiamızı tur atlayarak sürdürmek istiyoruz. Avrupa'da da pandemi nedeniyle 2 sene önce yarıda kalmış bir hikayemiz var. O nedenle bu yıl o kupayı alıp Türkiye'ye getirmek istiyoruz.'

YENİLENMİŞ VE İADDİALI KADRO

Bahçeşehir Koelji'nin, Jamar Smith ve EuroLeague ekiplerinden gelen Langston Hall ve Ben Bentil başta olmak üzere önemli isimlerle güçlendirilen yenilenmiş kadrosu şöyle:

'Ben Bentil, Jamal Jones, Langston Hall, Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül, Ata Ülkü Özben, Hadi Özdemir, Ali Yüceoral, Ahmet Safa Yılmaz, Jamar Smith, Oğuz Savaş, Berkay Candan, Erkan Yılmaz, Devin Williams.'

Takımın bu sezonki en önemli transferlerinden biri olarak gösterilen, geçtiğimiz sezon Rusya temsilcisi UNICS Kazan'la 7DAYS EuroCup ve VTB Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Jamar Smith, buraya kupalar kazanmak için geldiğini belirtti. Smith, 'Bahçeşehir Koleji'ni uzun bir süredir takip ediyor ve bu projeyi oldukça etkileyici buluyorum. Sezon içerisinde öğrencilerimizin salonlara gelmesini ve takımımızı desteklemesini dört gözle bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Takımın bu sezon kadrosunda yer alacak Oğuz Savaş, 'Çok önemli hedeflerle kurulan bir takımız. Genel menajerimizin de belirttiği gibi sadece bu sene değil, uzun yıllar bir arada kalabilmek çok önemli. Oyuncular olarak bunun farkındayız. Konulan hedeflere, belirlenen başarılara ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Öncelikli hedeflimiz başarılı olmak. Burada tek temsil ettiğimiz şey başarı değil. Bir eğitim kurumunun takımı olduğumuz için başka değerlere de saygı gösterip sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çalışıp kupayı kazanacağız' dedi.

Muhammed Baygül ise, 'Antrenmanlara başlayalı 10 gün oldu. Şu ana kadarki süreçte her şey çok güzel ilerledi. Sadece takım veya arkadaşlık olarak değil, yöneticilerimiz başta olmak üzere takım için çalışan herkesle müthiş bir uyum var. Çok yeni takımız. Zor bir ligde oynayacağız. Herkesin kendine göre hedefleri var. Bizim de kendimize öre hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda gün geçtikçe daha iyi olmaya çalışıp, hedeflerinize kitlenip gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuşarak takım arkadaşlarına başarılar diledi.