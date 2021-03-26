Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi

26.03.2021 16:02
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi, System.String[]

Kazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Kazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi, Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Kongrede, Bahçeşehir Koleji'nin projeleri ve eğitim sistemi Kazakistan'dan gelen delegasyona anlatıldı.

Türkiye'nin eğitimde dünya markalarından biri olan ve ülke genelinde 141 okulla eğitime devam eden Bahçeşehir Koleji'nin eğitim modelini incelemek isteyen Kazakistan'dan gelen heyet, okulun eğitimi hakkında bilgi aldı. Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü'nde düzenlenen 'Türk-Kazak Eğitim İşleri ile Eğitimcilerin Niteliklerinin Modern Gelişim Süreçleri Kongresi'ne katılan 30 kişilik Kazakistan delegasyonuna, Bahçeşehir Koleji'nin Türk eğitim sistemindeki yeri, okullarda verilen eğitim ve yapılan projeler anlatıldı.

'ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, "Bizler Antalya milli eğitim müdürlüğü olarak eğitimde uluslararası iş birliğini 21'inci yüzyılın eğitim anlayışı içerisinde önemsiyor ve destekliyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında yaptığımız ortak çalışmalar ile dünya vatandaşlarını öğrencilerimize kazandırarak bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayacağız. Dünyada fark yaratacak projeler geliştirecek, başarılarıyla isim yaratacak gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'30'A YAKIN DELEGASYONLA BİZE GELMEK İSTEDİLER'

Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Müdür Yardımcısı Ramazan Şahin, katılımcılara Bahçeşehir Koleji Fen Tek Lisesi hakkında sunum yaparak, okulda öğrencilere verilen eğitim hakkında bilgi verdi. Şahin'in ardından söz alan Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Müdür Yardımcıları Bahadır Koyucu ve Pırıl Ayman Türk Milli Eğitim Sistemi'ni, öğrencilerinin başarı elde ettiği sınavlara hazırlık aşamasında kolejin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Organizasyonun, Kazakistan delegasyonlarının koleje müracaatıyla başladığını söyleyen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Antalya Koordinatörü ve Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Müdürü Şakir Uluçay, "Belçika Krallığı ile Kazakistan'ın eğitimdeki iş birliğiyle Avrupa'nın en büyüğü olarak Bahçeşehir Koleji'ni bulduklarını ve Türkiye'deki eğitim sistemini yukarı taşımada çok büyük adımlar attığımızı ilettiler. Kolej olarak nasıl bir eğitim sistemi uyguluyoruz, bu eğitim öğretim sistemini hangi aşamalarda gerçekleştirdiğimizle alakalı yaklaşık 30'a yakın delegasyonla bize gelmek istediler. Bu 30 kişinin içerisinde 14 milli eğitim müdürü var. Belçika ve Kazakistan Pedagog Derneği Başkanları da heyette bulunmakta" diye konuştu.

'ÖĞRETİM SÜREÇLERİMİZİ KENDİ ÜLKELERİNDE UYGULAMAK İSTİYORLAR'

Kazakistan'dan gelen delegasyonların Bahçeşehir Koleji'nin projelerini kendi ülkelerinde uygulamak istediklerini belirten Uluçay, "Bizlerle iş birliği yapmak istiyorlar. Kolejin eğitim öğretim sürecinin nasıl işlediği, yaptığımız projeleri, TÜBİTAK alanında yaptığımız başarıları, çocukların öğretim süreçlerini daha yükseğe çıkardığımız projeleri kendi ülkelerinde kendi öğrencilerine uygulamak istiyorlar. Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in eğitim alanında Avrupa'da yaptığı yatırımlar, kendilerinin dikkatini çekmekte. Enver Bey'in Kazakistan bir yatırım yapıp yapmayacağını çok merak ediyorlar. En kısa zamanda da Enver Bey ile bir araya gelmek istiyorlar" dedi.

İlgiden dolayı onur duyduklarını söyleyen Uluçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Süreçte Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Üniversitesi öğrenci değişim programları, öğretmen eğitimleri, proje paylaşımlarıyla alakalı bizden destek istediklerini ilettiler. Biz çok onur duyduk. 3 kıtada, 8 ülkede üniversitelerimiz, dil okullarımız, Türkiye'de 141 Bahçeşehir Koleji olarak eğitim öğretime devam ediyoruz. Pandemide de üniversitelerimizin desteğiyle, öğretmenlerimizin nitelikleri sayesinde hibrit eğitime çok kısa sürede adapte olduk. Kendi programlarımızı oluşturarak hızlı bir şekilde geçtik. Bize ışık olan kurucumuz Enver Yücel'e, değerli müdürümüz Özlem Dağ'a çok teşekkür ediyorum.'

Kongrede konuşan Kazakistan delegasyonundaki kişiler ise Bahçeşehir Eğitim Kurumlarıyla iş birliği içerisinde olmak istediklerini ve okullarda uygulanan projeleri kendi öğrencilerine de uygulamak istediklerini belirtti. Konuşmaların ardından kongre katılımcılarına sertifikaları ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in yazdığı 'Hayatım Eğitim' kitabı hediye edildi.

Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi
Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji'nin eğitimine yurtdışından ilgi - Son Dakika


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