Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Romanya temsilcisi CSU Sibiu ile karşılaşacak.

İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji averajla lider durumda bulunuyor.

Romanya temsilcisi ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.