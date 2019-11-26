Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Romanya temsilcisi CSU Sibiu ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'nda rakibi CSU Sibiu, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Romanya temsilcisi CSU Sibiu ile karşılaşacak.

İstanbul'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 17.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Bahçeşehir Koleji averajla lider durumda bulunuyor.

Romanya temsilcisi ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

basketbol, Romanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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