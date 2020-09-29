Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitim - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitim

Bahçeşehir Koleji, kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor.

Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu

Bahçeşehir Koleji, kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, 8 yıl önce başlattığı "Dijital Dünya Okulu" projesi ile eğitimde dönüşüme liderlik eden Bahçeşehir Koleji, kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor. Türkiye genelindeki kampüslerinde pilot uygulama ile başlattığı Dijital Eğitim Merkezi, öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterecek.

Öğretmenler önce ders alacak sonra tasarlayacak

Teknoloji ve bilim gelişiyor, gelişim beraberinde değişimi getiriyor. Bu noktada eğitim paradigmalarının da değişmesi gerekiyor. Geleceği öngörmek mümkün değil ama paradigma değişiklikleri ile geleceğe yeni nesiller hazırlamak mümkün olabiliyor. Bu değişime yabancılık çekmeyen Bahçeşehir Koleji, bundan 8 yıl önce dijital eğitime geçmişti.

Bahçeşehir Koleji bir yeniliğe daha imza atıyor ve "Dijital Dünya Okulu" projesine, "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni bir sayfa açıyor. Bu merkezde öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra, hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterilecek.

Merkez bünyesinde, derslerin konu içeriklerini hazırlayacak eğitim içerik üreticileri bulunacak. Video ve benzeri dijital içerikler geliştirilecek, var olanlar ise son teknoloji ile donatılacak.

"Dijital eğitim liderleri oluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmenler de bu nedenle sadece teknolojiye entegre değil, teknolojiyi kullanarak üretim ve proje yapabilecek donanıma sahip. Dijital eğitim merkezi tam olarak bunu karşılıyor. Çünkü bünyesinde eğitim teknolojilerini barındıran donanım, yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün geliştiren ekipler yer alacak. Öğretmen ne kadar çok hayal eder ve üretir ise öğrencilerin vizyonu o kadar gelişmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Dağ, öğretmenlerin eğitim sürecinin önemini vurgulayarak, "Bahçeşehir Kolejine ilk kez adım atan her öğretmen bu merkezde 25 saat eğitim programı alacak, bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz 'dijital eğitim lideri' olarak yoluna devam edecek. Öğretmenlerimiz hem öğrenmeye hem de öğretmeye hazır. Dijital eğitim merkezinde öğretmenlerimizin her biri 'hibrit öğretmen' olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim camiasının pandemi ile birlikte dijital dönüşüm içinde olduğuna değinen Dağ, şunları kaydetti:

"Hedeflerini, becerilerini kazandırma amacı ile yola çıktık. Bahçeşehir Koleji olarak eğitim müfredatını buna göre zenginleştirme ve entegre etme çabamız hız kesmeden devam ediyor. Eğitim teknolojisini üretebilen, Metodbox ve SeeMeet gibi dijital eğitim programlarını Türkiye'ye kazandıran bir kurumuz. Amaçlarımızın başında vizyonu olan, inovatif gençler yetiştirmek var. Bu bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor. 100'ün üzerinde yazılımcı, 16 eğitim içerik yöneticisi ve sahada 12 bin 500 kişilik bir eğitim ordumuz var. Yola çıkarken içerikten teknolojiye, eğitimin tüm alanlarında dijital dünyada fark yaratmayı hedefledik. Bahçeşehir Koleji tüm bu atılımlarımızla Türkiye'de dijital dönüşümün lokomotifi haline geldi. Dijital eğitim merkezimizde de vizyonumuz; 'dijital pedagoji' ve 'dijitalleşme' kavramlarını doğru bir şekilde ortaya koymak ve yerleştirmek olacak."

"6 kampüste uygulama ofisi alınacak"

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise hibrit öğretmen kavramının artık sıklıkla kullanılacağını belirtti.

Saha uygulamalarından yeni keşiflerin çıkması için ilk etapta 6 kampüs belirlendiğini aktaran Aslan, "Dijital Eğitim Merkezi; Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl, Ankara Balgat Kampüsü ile İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 2, Anadolu Yakası'nda 2 olmak üzere toplamda 6 ayrı okulda kurulacak. Bu merkezde Ar-Ge çalışmaları ile içeriğimiz genişleyecek. En son teknolojiler ile donatılmış yepyeni eğitim tasarımları öğretmenlerimizin ellerinden çıkacak. Öğrenciler de bu vizyon ile gelişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Atama, Nesil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu 'Dijital Eğitim Merkezi' ile yeni nesil eğitim - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi
Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı         
22:23
Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor         
21:12
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak         
20:36
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:31:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu "Dijital Eğitim Merkezi" ile yeni nesil eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei