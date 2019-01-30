Son Dakika Haberleri: Bahçeşehir Koleji'nin Rize Kampüsü Gelecek Yıl Açılıyor

Bahçeşehir Koleji'nin Rize Kampüsü Gelecek Yıl Açılıyor

1 saat önce

Bahçeşehir Koleji'nin Rize Kampüsü gelecek yıl açılıyor Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: "Eğitim, anaokulundan başlayarak yapılandırılmalı" "İyi ve kaliteli eğitim zenginliğe eşittir"RİZE - Bahçeşehir Kolejinin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında açılacak Rize Kampüsü...

Bahçeşehir Koleji'nin Rize Kampüsü gelecek yıl açılıyor
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel:
"Eğitim, anaokulundan başlayarak yapılandırılmalı"
"İyi ve kaliteli eğitim zenginliğe eşittir"

RİZE - Bahçeşehir Kolejinin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında açılacak Rize Kampüsü bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı. Bahçeşehir Kolejinin vizyonunun ve misyonunun anlatıldığı lansmanda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, iyi ve kaliteli eğitimin zenginliğe eşit olduğunu ifade ederek, "Eğitim, anaokulundan başlayarak yapılandırılmalı" dedi.
Düzenlenen programa Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Genel Sekreter Adnan Er, BUEK Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve davetliler katıldı. Düzenlenen tanıtım toplantısında Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine yön verecek bilim insanlarını, liderlerini ve sanatçılarını yetiştirmek için yola çıktıklarını dile getiren Enver Yücel, Türkiye'de 170 bin öğrenciye sahip olduklarını, Avrupa'da ise 7 noktada eğitim kampüsleri bulunduğunu, Rize'de de gelecek dönemden itibaren öğrenci almaya başlayacaklarını ifade etti. Yücel, "Biz artık dünyada eğitim işinin ne olduğunu biliyor, hem öğreniyor hem de öğretiyoruz. Artık kendimize güvenimiz geldi. Geçmişimize, medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze baktığımız vakit aslında bizde var olanları bugün ortaya çıkarıyoruz. 21. yüzyıla uyarlıyoruz" ifadelerini kullandı.
"İyi ve kaliteli eğitim zenginliğe eşittir"
Eğitimin anaokulundan başlayarak yapılandırılması gerektiğini dile getiren Yücel, "Bu yeterli değildir. Bizim daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Katma değerli ürün üretmemiz gerekiyor. Zenginliğimiz ancak böyle olur. Okullar arasındaki farklılıkları incelediğimizde iyi ve kaliteli eğitim zenginliğe eşittir. Biz zengin olmak istiyoruz. Hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun bu çağda tek yolu kaliteli, iyi ve doğru eğitim. Biz kendi tasarladığımız öğretim programlarımızı Milli Eğitim Bakanlığında onaylatarak müfredatımıza koyduk. Bu derslere göre eğitimimiz devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin genç nüfusu iyi eğitilirse biz de iyi oluruz. ABD, Almanya, Gürcistan ve Kıbrıs gibi birçok yerde üniversitemiz var. Dünyanın her yerindeki gücü takip edebilecek bir yapımız var. Öğrencilerimizi de üniversite, lise yıllarında dünyanın bu bölgelerine derslere göndererek oradaki tecrübeleri de edinsinler istiyoruz. Farklı bir eğitim anlayışını ülkemize getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"Ülkemizin gençlerini kaliteli eğitimle destekliyoruz"
Türkiye'de eğitime yeterli yatırımın yapılmadığını da söyleyen Yücel, "Eğitime yatırım yapmadan zengin olamazsınız. İyi eğitim demek para demektir. Ne kadar çok paran varsa o kadar eğitim demek değildir. Kabiliyeti olan hiçbir çocuğu kaliteli eğitimden mahrum bırakmadık, bırakmayız. Edirne'den Kars'a kadar her noktada kampüsümüz var. Büyük bir aile olarak Türkiye'nin eğitimini değiştirip dönüştürme gayreti içerisindeyiz. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı ve devletin eli ile yapılacak iş değildir. Bahçeşehir Koleji olarak ülkemizin gençlerini kaliteli eğitimle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Enver Yücel, Bahçeşehir, Rize, Güncel
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