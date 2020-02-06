Bahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı - Son Dakika Spor

Bahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı

14 dakika önce

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçağın, öncesinde Bahçeşehir Koleji'ni İzmir'e taşıdığı öğrenildi. Bahçeşehir'de oyuncuların yaşadıkları korku nedeniyle İstanbul'a kara yoluyla dönmek istedikleri belirtildi.

Bahçeşehir Koleji'nin, Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçakla aynı gün İzmir'e gittiği ortaya çıktı, System.String[]

FIBA Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Bahçeşehir Koleji'nin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; aynı uçakla dün öğlen saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı.

DÖNÜŞÜ KARA YOLUYLA YAPMAYI TALEP ETTİLER

Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir'e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı, kaza haberini alan bazı basketbolcuların İstanbul'a dönüşün kara yoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, Europe Cup'ta çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.

Sabiha Gökçen, Bahçeşehir, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:03 
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