Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı

İki yıldan bu yana kullanmakta olduğu yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox üzerinden yürüttüğü uzaktan eğitim dönemini başarıyla geçiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet'i eğitim ve bilişim...

Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı, System.String[]

İki yıldan bu yana kullanmakta olduğu yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox üzerinden yürüttüğü uzaktan eğitim dönemini başarıyla geçiren Bahçeşehir Koleji, Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet'i eğitim ve bilişim dünyasının beğenisine sundu.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji, 17 Ağustos'ta anaokullarında yüz yüze eğitime başladı.

Açıklanan MEB kararları doğrultusunda Bahçeşehir Koleji'nin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de 17 Ağustos'ta online olarak eğitime başladı.

Mart ayından bu yana akademik içerik ve teknik altyapı güncellemeleri üzerinde çalışan Bahçeşehir Koleji, yeni dönemde uzaktan eğitime güçlü bir şekilde başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını belirterek, 5 yıldır da Metodbox uygulaması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

5 yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an itibarıyla İstanbul ve Ankara'da teknoparklarda 100'e yakın mühendis ve yazılımcının çalıştığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiklerini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modelimizi (KÖM) yapay zeka tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz var. Diğer ayağında ise İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet'i ortaya çıkardık.

İsmini 7. sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk'ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet'i nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz."

"'Uzaktan eğitim yakından takip' alanında ciddi bir değişim başlatıyor"

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da SeeMeet ile 360 derece uzaktan eğitim yakından takip planlarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin tüm derslerinin materyallerine ve videolarına erişebileceği yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox, kendi öğretmenleriyle canlı derslerini gerçekleştirecekleri görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet ve yayınlarımız ile 360 derece bir akademik süreç yürütüyoruz. SeeMeet ile öğrencilerimize, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla daha verimli etkileşime girebilecekleri bir platform sunuyoruz.

SeeMeet'i diğer görüntülü görüşme platformlarından ayıran en önemli nokta, eğitim odaklı olması ve Metodbox dijital eğitim platformu ile tam uyum içerisinde çalışmasıdır. SeeMeet ve Metodbox birlikteliği, dijital okul ortamının ihtiyaçlarını tek bir uygulama içerisinde toplayarak kullanıcıların farklı uygulamalar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve 'uzaktan eğitim yakından takip' alanında ciddi bir değişim başlatıyor."

Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti 8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek İrem Derici ile eski sevgilisi Lider Şahin arasındaki polemik devam ediyor! Gazete kupürüyle yanıt verdi Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti tatilin tadını çıkarıyor         
19:27
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti         
18:09
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı         
17:47
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı         
16:42
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var         
16:37
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı         
15:56
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet         
15:49
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı         
15:29
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada         
14:58
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi         
12:04
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada         
09:54
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı         
09:45
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı         
09:35
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti         
09:17
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı         
08:59
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı         
04:21
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 01:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu SeeMeet tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei