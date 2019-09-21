Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor'u yendi! Beşinci oldu...
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Turnuvanın son gününde Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor'u 82-76 yendi.
Turnuvanın son gününde Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor'u 82-76 yendi.
TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, devreyi 42-31 üstün bitirdi.
Üçüncü periyodu 64-49 önde geçen Bahçeşehir Koleji müsabakayı da 82-76 kazandı ve turnuvayı beşinci tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:40
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