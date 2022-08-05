Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden tarımda su tasarrufu için akıllı proje - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden tarımda su tasarrufu için akıllı proje

05.08.2022 10:54
Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden tarımda su tasarrufu için akıllı proje

BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri Ahmet Ömer Erkenci ve Cem Ege Ergün, su tasarrufu sağlayan, tarımda çiftçiye büyük destek olacak otonom tarımsal sulama sistemiyle İsveç'te düzenlenecek Dünya Gençler Su Ödülü yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri Ahmet Ömer Erkenci ve Cem Ege Ergün, su tasarrufu sağlayan, tarımda çiftçiye büyük destek olacak otonom tarımsal sulama sistemiyle İsveç'te düzenlenecek Dünya Gençler Su Ödülü yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Bornova Çiçekliköy'deki Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencileri Ahmet Ömer Erkenci ve Cem Ege Ergün, dünyanın önümüzdeki süreçte en büyük tehdidi olacak su kıtlığına karşı duyarsız kalmayarak çözüm yolları için kolları sıvadı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDULAR

Danışmanları Ferit Aslan ile çalışmalarına başlayan gençler, temelde su tasarrufu sağlayan, çiftçinin işini kolaylaştırıp verimi arttıracak olan 'Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı ve Otonom Tarımsal Sulama Sistemi' adlı projeyi hayata geçirdi. Bu projeleriyle Devlet Su İşleri'nin düzenlediği 2022 Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'na katılan Erkenci ve Ergün, rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEKLER

Gençler, bu başarılarıyla İsveç Stockholm'de, her yıl ağustos ayının son haftasındaki dünya su haftası kapsamında SIWI (Stockholm International Water Institute) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Su Ödülü Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"SU TASARRUFU SAĞLIYOR, VERİMİ ARTTIRIYOR"

Erkenci ve Ergün yaptıkları açıklamada, "Gelecekte en büyük tehlikelerden biri su kıtlığı. Bundan yola çıkarak bizim projemiz, teknolojiyi kullanarak, verilerin internet ortamına aktarılmasıyla belli bir algoritma doğrultusunda su tasarrufu sağlamak. Örneğin, bitkiye ne kadar su verileceği, ne zaman verilmesi gerektiği bu otonom sistem sayesinde gerçekleşiyor. Çiftçinin yaşayabileceği hastalık vs. gibi olumsuzlukları da önceden haber veriyor. Çiftçinin işini kolaylaştırıyor, verimin artmasına neden oluyor" ifadelerine yer verdiler.

OY DESTEĞİ BEKLİYORLAR

Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını aktaran öğrenciler, İsveç'teki yarışmada en çok oy alan projeye ödül verileceğini, 15 Ağustos'a kadar aktif olan, 'https://siwi.org/stockholm-junior-water-prize/vote' oylama sayfasından destek beklediklerini dile getirdi.


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Kaynak: DHA

İsveç, Ege, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden tarımda su tasarrufu için akıllı proje - Son Dakika

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