Bahçeşehir Koleji öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni gezdi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret eden Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Fakültede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Heykel ve Resim Bölümü'nü ziyaret eden misafir öğrenciler, Fakültenin Sanat Galerisi'nde devam eden Serigrafi Sergisi'ni de gezerek, sergide yer alan eserleri inceledi. Ziyarette misafir öğrencilere eşlik eden Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlker Yardımcı ve Resim Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Özkan Işık, Fakülte hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Ahşap, metal ve resim atölyelerini büyük bir ilgi ile gezen öğrenciler, gelecek için belirledikleri palanları da öğretim elemanları ile paylaşarak onların fikirlerini aldı.



Kendilerine her konuda yardımcı olan Düzce Üniversitesi personeline teşekkür eden Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve öğretmenleri ziyareti, birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırdı. - DÜZCE