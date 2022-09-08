Bahçeşehir Koleji öğrencilerine, Mentora American School programı ile çift diploma kazanma şansı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan Mentora American School'un lise öğrencileri için planlanan Çift Diploma Programı hayata geçiyor. Öğrenciler, bu program ile yüzde 100 geçerli bir Amerikan lise diploması kazanabilecek.

Mentora American School, 2022 yılında kurulmuş, merkezi Washington, D.C.'de yer alan ve bütün programları online olan bir Amerikan K-12 okuludur. Aynı Bahçeşehir Koleji gibi BAU Global ailesinin bir üyesidir. 85 ülkede 36 bin okuldan oluşan küresel bir ağ olan Cognia aracılığıyla tamamen akredite edilmiştir ve Florida eyaleti Eğitim Kurulu'na, çevrimiçi bir okul olarak kayıtlıdır. Bu yıl sadece Bahçehir Koleji öğrencilerine Çift Diploma Programı hizmetini verecek olan okul, gelecek yıl Türkiye'de bütün okullara bu hizmeti vermeyi planlıyor.

"ÖĞRENCİLER YÜZDE 100 GEÇERLİ AMERİKAN LİSE DİPLOMASI KAZANABİLİRLER"

Mentora Education Group Genel Müdürü Matthew Benton, "Bu yıl kurulan Mentora American School yüzde 100 akreditasyonlu, yüzde 100 resmi olan bir Amerikan okuludur. Okulumuz Florida Eyaleti Eğitim Kurulu'na kayıtlıdır. Bu sene ilk olarak Türk pazarına girmeyi planlıyoruz. İlk ortağımız olan Bahçeşehir Koleji'nin liseöğrencilerine çift diploma programını sunacağız. Bahçeşehir Koleji okullarından programımıza kayıt olan bir öğrenci hem kendi lise diplomasına hem de online olarak katılacağı Mentora American School'dan yüzde 100 geçerli Amerikan lise diploması kazanabilir" diye konuştu.

TÜRK MÜFREDATININ ÜSTÜNDE ÇOK ZENGİN BİR EĞİTİM FIRSATI

Çift diplomanın öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Benton, şunları ekledi:

"Çift Diploma Programı'nın faydalarından biri öğrenci Amerika'da bir üniversitede okumak istiyorsa daha öncelikli olur. Online olan programla öğrenciler 600'den fazla ders seçerek çok güzel bir online eğitim alabilirler. Amerika'da 15 tane anlaşmalı üniversitelerimiz bulunuyor. Mentora American School'a katılan öğrencilerimize özel bir başvuru süreci sunuyoruz. SAT, ACT, TOEFL, IELTS şartı olmadan, 15 üniversiteye geçebilirler. Öğrenci, o 15 üniversiteden birinde okumak istemiyorsa, ABD veya Avrupa'da başka bir üniversiteye girmek istiyorsa bizim lise diplomamız ile o başvurmak istedikleri ülkelerde geçerlidir. Herhangi bir üniversite için büyük bir fayda olur.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE TÜRKİYE'DEKİ HER OKULLA ÇALIŞMAYI PLANLIYORUZ"

Bu sene Türkiye pazarına gireceklerini ifade eden Benton bu sene sadece Bahçeşehir Koleji'yle çalıştıklarını söyledi. Benton, "Önümüzdeki sene Türkiye'nin her okuluyla çalışmayı hedefliyoruz. Onun dışında farklı 8 ülkede yer almayı, Mentora American School'un programlarını onlara sunmayı planlıyoruz. Bu programa katılan öğrenci ABD ya da başka bir ülkeye üniversite eğitimi için gitmek istemiyorsa, bu programın kapsamlı eğitimi ile Türkiye'deki üniversite eğitimi için de büyük faydasını görecek. Hem Türkiye'deki üniversiteler için güzel bir hazırlık yapmış olacak hem de Türkiye'nin müfredatı dışında çok fazla zengin çeşitli derslerden seçebilirler" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ SON DERECE NİTELİKLİ VE SERTİFİKALIDIR"

Mentora American School'un Washington, D.C.'de ikamet eden Kuzey Amerika operasyonlarının CEO'su olan Bruce Davis "Mentora American School'un Çift Diploma Programı öğrencilerin gerek evde gerek okullarında online olarak takip edebilecekleri bir program. Mentora Amerikan School çerçevesinde verilen dersler, Amerikalı öğretmenler tarafından online olarak verilecek. Öğretmenlerimiz son derece nitelikli ve sertifikalıdır" dedi.

"Çift diploma programının en büyük avantajlardan biri 600'ün üzerinde, birbirinden farklı içeriğe sahip derslerin olmasıdır" diyen Davis, şunları kaydetti:

"Bu dersler teknolojiden sanat tarihine, medyadan Çin tarihine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Geniş bir üniversite iş birliği ağımız, bunun yanı sıra 15 üniversitemiz ile basitleştirilmiş ve garantili kabul sistemimiz var. Bu üniversitelerimize çift diploma programı mezunlarımız sınavlara girmek zorunda kalmadan kabul alabiliyor. Yurt dışında değil Türkiye de okumak isteyen öğrencilerimiz için de programımız Türk üniversitelerine hazırlık açısından büyük avantajlar sağladığı gibi ileride kariyerlerinde ve iş hayatına atıldıklarında İngilizcelerini geliştirmekle onlara katkı sağlıyor."

ÇİFT DİPLOMA HAKKINDA

Çift Diploma Programı ile öğrenciler, 13 adet Bahçeşehir Koleji lise kredisinin yanında 5 adet Mentora American School, lise kredisini tamamlayıp toplam 18 krediyle hem Türk lise diplomasına hem de Amerikan lisesi diplomasına sahip olacak. Tamamen çevrim içi, asenkron ve senkron eğitim modelleriyle öğrenciler; istedikleri yerden, istedikleri zaman öğretmenlik sertifikasına sahip Amerikalı öğretmenlerden derslerini alabilecek.

Çift Diploma Programı mezunları, Mentora American School'un International University Alliance ile birlikte gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında 15 Amerikan üniversitesine direkt geçiş sağlama hakkına sahiptir. Bu üniversitelere kabul aşamasında öğrencilerden ACT, SAT, TOEFL, IELTS gibi dil yeterliliklerini belgelemeleri gereken sınav sonuçları ve başvuruları için gerekli olan kompozisyon yazma gerekliliği aranmıyor. Öğrencilerin 15 üniversiteden kabul alabilmeleri için minimum 2,5 not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor. Programın avantajları arasında tüm çift diploma öğrencileri için 1500 dolar veya daha fazla burs imkanı da bulunuyor.