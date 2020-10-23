Bahçeşehir Koleji "Okulum Temiz" belgesi aldı - Son Dakika

Edirne Bahçeşehir Koleji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gerekli hijyen koşulları ve fiziki yeterlilikleri yerine getirerek "Okulum Temiz Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Türk Standartları Enstitüsü'nün "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı" şartlarını yerine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Bahçeşehir Koleji İlkokulu Müdürü Mahmut Boztürk, uzmanların, Kovid-19 salgını kapsamında okulda alınan tedbirler, hijyen koşullarının sürekliliği, okulun fiziki koşullarının yeterliliği gibi birçok alanda incelemede yaptığını ve tüm kriterlerin eksiksiz yerine getirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Boztürk, okul olarak hijyeni her zaman ön planda tutuklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Lise Müdürü Aysun Yiğitsoy ise TSE tarafından hijyen konusunda tescillenmiş olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Kurum olarak öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Dünya olarak hassas ve zor bir süreçten geçiyoruz, kurum olarak aldığımız tüm önlemlerle bu süreci sağlıkla atlatacağız. Her zaman dediğimiz gibi sağlık ve eğitim toplum için hayati önem taşır, eğitimde de sağlıkta da duraksama ya da aksama riski alınamaz. Okul olarak bu iki hassas konu için de eksiksiz ve titiz bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.