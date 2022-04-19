SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz - Son Dakika
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SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz

19.04.2022 10:07

Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürprizİSTANBUL, (DHA) - FIBA Europe Cup finali ilk maçında Unahotels Reggio Emilia ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji'nde antrenman sonunda yapılan sürpriz, oyunculara duygu dolu anlar yaşattı.

Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz

İSTANBUL, (DHA) - FIBA Europe Cup finali ilk maçında Unahotels Reggio Emilia ile karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji'nde antrenman sonunda yapılan sürpriz, oyunculara duygu dolu anlar yaşattı.

FIBA Europe Cup finali ilk maçında yarın İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımına konuk olacak olan Bahçeşehir Koleji, İstanbul'daki hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı. Antrenmanın sonunda yapılan sürprizle oyunculara ailelerinden gelen videolar gösterildi. Kadroda yer alan 16 oyuncunun tamamı ile kulüp genel menajeri Alpaslan Aydın ve başantrenör Erhan Ernak'ın ailelerinden gelen kısa videolar, duygu dolu anlar yaşattı.

Bahçeşehir Koleji, iki maçtan oluşan ve toplam sayı formatı üzerinden oynanacak final serisinin ilk maçında yarın İtalyan rakibine konuk olacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz
SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz
SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz
SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz
SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz

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Kaynak: DHA

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